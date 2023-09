Calciomercato Juventus, Giuntoli ha deciso su chi investire: colpaccio in Serie A per i bianconeri anche se la richiesta è di 40milioni di euro

Cristiano Giuntoli sembra avere le idee chiare su chi investire. Magari a gennaio, visto che Pogba sembra ormai essere un elemento esterno alla Juventus. Oppure per il prossimo anno, non sappiamo come tempistiche quali sono le idee del direttore dell’area tecnica bianconera. Di certo c’è una cosa, però, almeno stando a quanto scritto da La Stampa. L’obiettivo, nella testa del dirigente, è ben chiaro.

No, non si tratta di Hojbjerg che già un contatto lo ha avuto attraverso l’agente che è stato alla Continassa. Ma di un elemento che la Serie A la conosce bene. Il nome è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, che già in qualche altra occasione è stato accostato come possibile innesto della Vecchia Signora. Un profilo che a Torino piace ma che l’Atalanta ovviamente non vuole cedere a cuor leggero. Lui è uno che dentro la truppa di Gasperini fa decisamente la differenza, ed è per questo che la Dea vuole almeno 40milioni di euro per chiudere questa ipotetico affare. I rapporti tra i due club sono ottimi, visti quelli che sono stati i colpi chiusi nel corso di questi anni, ma trattare con Percassi rimane sempre difficile.