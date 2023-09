Juventus-Gnonto, la svolta è arrivata: decisione inderogabile

Il destino di Gnonto è quello di ritornare nella massima serie ma è ancora da capire se sarà la Serie A o la Premier League: la Juventus è vigile

Wilfried Gnonto è stato costretto a lasciare il campo per infortunio nel pareggio della scorsa settimana tra Leeds United e Hull City per un problema alla caviglia.

L’allenatore del Leeds Daniel Farke ha confermato che il nazionale italiano avrà bisogno di un piccolo intervento chirurgico per risolvere il problema rimediato nell’ultima partita. Gnonto sarà fuori dai giochi fino alla pausa delle nazionali dove spera di essere a disposizione del CT Luciano Spalletti. Intanto il classe 2003 rimane un nome molto chiacchierato in chiave mercato, con l’Everton sempre in prima fila per assicurarselo. Nonostante sia rimasto al Leeds anche con la retrocessione in Championship, il suo addio è solo questione di tempo. Da una parte la possibilità di tornare in Premier League, dall’altra quella di approdare in Serie A, un campionato ancora mai assaporato, nonostante gli inizi nelle giovanili dell’Inter.

Juventus, rimane viva la pista Gnonto: sfida all’Everton

Come sottolineato anche da Football Insider, la sensazione è che già a gennaio possa arrivare un’offerta concreta per Willy Gnonto.

Se da una parte c’è il forte pressing dell’Everton, dall’altra rimane vivo l’interesse della Juventus che vede in Gnonto un ottimo rinforzo per l’attacco. I bianconeri hanno trovato una quadra in attacco con la coppia Chiesa-Vlahovic e con la presenza di cambi del calibro di Milik e Kean. Un attaccante esterno come Gnonto, però, potrebbe fare molto comodo a Massimiliano Allegri. Per di più Gnonto, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe andar via a un prezzo decisamente favorevole, considerato che la retrocessione del Leeds ha decisamente ridimensionato il valore di mercato dei giocatori. Attualmente il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro ma Giuntoli potrebbe spingere per avere un piccolo sconto. Il Leeds sarebbe comunque aperto ad ascoltare nuove proposte per il suo attaccante.