Guanto di sfida Juventus: scout allo stadio, addio Milan

Calciomercato Juventus, i bianconeri lanciano la sfida al Milan. Gli scout erano allo stadio per visionarlo da vicino. Una pista da seguire

Dietro la Juventus qualche innesto prima o poi lo dovrà fare. Se per il momento il tema scossante è in mezzo al campo, visto che Giuntoli avrebbe avuto un importante incontro a Torino con l’agente di Hojbjerg del Tottenham, non si perdono di vista quelle che potrebbero le altre piste per la prossima stagione.

Gli scuot sarebbero al lavoro per un terzino destro accostato anche al Milan nel corso di questi mesi. Un elemento che la Juventus avrebbe visionato da vicino mandando nel Principato di Monaco chi si occupa di scoprire appunto non solo i nuovi talenti, ma anche quelli che potrebbero essere degli obiettivi. Insomma, Giuntoli ha lanciato il guanto di sfida ai rossoneri per prendere il terzino destro Vanderson.

Calciomercato Juventus, gli occhi su Vanderson

Sei partite, un gol e un assist in questa stagione, il brasiliano ha un contratto che lo lega al Monaco fino al prossimo 30 giugno del 2027. Insomma, servono dei soldi e anche tanti per prendere il giocatore qualora questo interesse – riportato da Dario Pellegrini – venisse confermato. Sul mercato il cartellino dell’esterno vale una 20ina di milioni di euro. Un investimento che forse potrebbe essere giustificato dall’età del calciatore visto che ha 22 anni.

Il Monaco lo ha preso dal Gremio la scorsa estate pagandolo 11 milioni di euro e ovviamente, viste le qualità che stanno venendo fuori, i monegaschi vorrebbero piazzarci anche una bella plusvalenza. La Juventus quindi è attenta e cerca il colpo anche a discapito del Milan, come detto, che è da un poco di tempo che lo seguirebbe.