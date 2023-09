Juventus tradita: il top player lascia Torino a gennaio

Adesso potrebbe esserci il serio rischio di perderlo già nel mercato invernale. Un top player di Allegri potrebbe salutare.

Il mercato invernale del calcio è sempre un periodo cruciale per le squadre in cerca di rinforzi e opportunità di mercato. Secondo quanto riportato da El National.cat, il Newcastle United, sotto la proprietà di Bin Salman, sembra essere interessato a uno dei talenti della Juventus, Adrien Rabiot.

La prospettiva di Rabiot in scadenza di contratto alla fine della stagione sembra aver attirato l’attenzione del club inglese, che è disposto a offrire già 15 milioni di euro per garantirsi il suo arrivo già a gennaio. Questo potrebbe rappresentare un affare interessante per entrambe le parti coinvolte, aprendo nuove possibilità di mercato per la Juventus e offrendo al Newcastle un rinforzo di qualità per il centrocampo già in questa stagione.

Rabiot al Newcastle già a gennaio: affare da 15 milioni

La decisione del Newcastle di mettere nel mirino Adrien Rabiot è guidata dalla consapevolezza che il centrocampista francese sarà un giocatore in scadenza di contratto alla fine della stagione. Questo significa che la Juventus rischia di perderlo a costo zero se non dovesse rinnovare il suo contratto. Pertanto, il club inglese è disposto a investire 15 milioni di euro per assicurarsi il suo servizio già a gennaio. L’accordo potrebbe rivelarsi vantaggioso per la Juventus da diverse prospettive ma, certamente, farebbe perdere un pedina fondamentale del centrocampo di Allegri. Ci sono, però, alcuni vantaggi in caso in cui dovesse andare in porto questa operazione:

In primo luogo, permetterebbe al club di ottenere una somma di denaro per un giocatore in scadenza di contratto, consentendo di fare una plusvalenza. In secondo luogo, liberandosi dell’ingaggio di Rabiot, la Juventus avrebbe maggiori risorse finanziarie a disposizione per altre operazioni di mercato. Infine, l’apertura di un posto nel centrocampo potrebbe consentire al direttore sportivo Giuntoli di dare l’assalto a giovani talenti e rinforzare il reparto centrale. Staremo a vedere che scelte verranno prese dalle parti coinvolte.