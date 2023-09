Lesione UFFICIALE: il titolarissimo salta il derby

La lesione è ufficiale e il titolarissimo salta il derby. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Ma la prossima settimana non ci sarà.

La notizia non fa piacere a Ivan Juric, tecnico del Torino. Che almeno per queste ultime due uscite prima della sosta non potrà contare su quel difensore che ha deciso di rimanere in granata la scorsa estate rifiutando l’offerta dell’Atalanta.

Dopo l’infortunio subito nella gara contro la Lazio mercoledì scorso, Alessandro Buongiorno è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare importante. C’è una lesione e quindi il derby di sabato prossimo allo Stadium lui non lo giocherà. La nota che si legge sul sito del Torino non lascia davvero spazio a nessuna interpretazione.

Lesione ufficiale, Buongiorno salta il deby

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”. Queste le poche righe che hanno ufficializzato il problema. E Juric dovrà capire nel corso di questa settimana cosa inventarsi.

Di certo è una notizia sicuramente importante anche per la Juventus. Buongiorno con le sue prestazioni si è guadagnato anche la maglia della nazionale e appena è uscito dal campo contro la Lazio il Torino ha perso sicurezze dietro che poi hanno portato anche alla vittoria della squadra di Sarri. Una perdita importante per il Toro. Un pensiero in meno, forse, per la Juventus.