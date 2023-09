Affare segreto Juventus-Atalanta, Giuntoli sorprende tutti: non è per Koopmeiners

Affare segreto Juventus-Atalanta, il responsabile dell’area sportiva bianconera non segue solamente i centrocampista olandese.

Napoli e Milan non hanno tradito le aspettative. Gli azzurri di Garcia oggi pomeriggio hanno dato continuità alla roboante vittoria con l’Udinese nel turno infrasettimanale, rifilando altri quattro gol al Lecce. Doppio sospiro di sollievo per il tecnico francese, finito sulla graticola dopo i risultati deludenti delle prime giornate e la vicenda Osimhen.

I campioni d’Italia in carica al momento hanno un punto in più della Juventus, che domani sarà di scena a Bergamo con l’Atalanta. Sta continuando a vincere anche il Milan. In attesa del risultato del match tra Salernitana e Inter, in campo in questo momento, i rossoneri si godono qualche ora da capolista solitaria grazie al bel successo ai danni della Lazio, castigata da Pulisic e Okafor. La squadra di Stefano Pioli, che tra due giornate affronterà la Juventus a San Siro, si è completamente rialzata dopo la batosta subita nel derby, quel 5-1 che poteva avere delle ripercussioni importanti. Le altre, insomma, galoppano e non si fermano: per Danilo e compagni sarà fondamentale, dunque, uscire con punti in tasca dal match del Gewiss Stadium, se vogliamo un piccolo snodo cruciale.

Affare segreto Juventus-Atalanta, bomba dalla Spagna: ai bianconeri piace anche De Ketelaere

La visita alla Dea sarà anche un’occasione per vedere all’opera da vicino un giocatore che sta facendo girare la testa a molte squadre, non solamente in Serie A.

Ieri il suo agente ha detto che l’unica a fare sul serio, in estate, è stato il Napoli. Sì, certo, Teun Koopmeiners piace parecchio anche alla Juventus, ma i bianconeri per adesso si limitano a dei timidi sondaggi. L’olandese, tuttavia, non è il solo giocatore dell’Atalanta finito nei radar di Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva della Signora. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il direttore sportivo sta seguendo con attenzione Charles De Ketelaere, giovane fantasista belga che nell’ultima sessione di mercato è passato dal Milan, dove non è riuscito ad esprimere il suo talento, alla Dea.