Atalanta-Juventus, i convocati di Allegri: non era mai successo

Verso Atalanta-Juventus, ecco i convocati di Allegri. La vittoria sul Lecce ha avuto il merito di cancellare la disfatta di Reggio Emilia. Ora la difficile sfida di Bergamo.

Domenico Berardi, il grande rimpianto bianconero di fine estate è riuscito, nel giro di pochi giorni, a regalare lacrime e sorrisi ai tifosi della Juventus. Prima la sua rete che ha dato il là alla trionfale vittoria del Sassuolo contro la Juventus, che ha così patito la sua prima sconfitta.

E, dopo soltanto qualche giorno, ecco la rete decisiva contro l’Inter, che ha regalato un’altra gioia ai neroverdi e il primo dispiacere alla capolista. Domenica pomeriggio un impegno severo attende la Juventus di Massimiliano Allegri. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita infatti i bianconeri per una sfida che vale già 6 punti. Atalanta e Juventus, infatti, puntano uno dei quattro posti validi per disputare la prossima Champions League.

L’attuale classifica vede la Juventus con punti 13 in vantaggio sull’Atalanta che di punti ne ha 12. I nerazzurri sognano il sorpasso. Nel turno infrasettimanale i ragazzi di Gasperini hanno battuto il Verona e conquistato così la terza vittoria consecutiva, volendo unire campionato ed Europa League. La Juventus, dal canto suo, arriva dalla non esaltante prova contro il Lecce che ha però portato i tre punti desiderati. Reggio Emilia rimane un incubo da non ripetere, meno che mai a Bergamo.

Verso Atalanta-Juventus, i convocati di Allegri

Massimiliano Allegri mantiene ancora il massimo riserbo sul possibile schieramento da mandare in campo domenica pomeriggio, con inizio alle ore 18.00, al Gewiss Stadium di Bergamo, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico livornese ha diramato le convocazioni che seguono le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Pertanto è confermato che domenica pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo gli attaccanti Vlahovic e Milik non saranno della partita. Allegri ha però recuperato Kean e porterà in panchina alcuni talenti della Next Gen, quali Huijsen, Yildiz e Mancini, l’attaccante vicentino, classe 2004, forse il meno noto tra i gioielli bianconeri.

Pertanto per domenica pomeriggio si prevede una partita apertissima ad ogni risultato tra due squadre, e tra due allenatori, che si rispettano, e si temono, a vicenda. L’Atalanta vuole infilare il poker di vittorie che la lancerebbero in piena zona Champions. La Juventus, invece, la zona Champions non vuole, e non può, perderla di vista. Assolutamente.