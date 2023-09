Atalanta-Juventus, recupero lampo in attacco: sarà della partita

Atalanta-Juventus, Gasperini può esultare: spunta il suo nome tra i convocati per la partita di domani contro i bianconeri.

Diciamoci la verità: la Juventus vista martedì scorso contro il Lecce è piaciuta davvero a pochi. Sì, alla fine i tre punti sono arrivati ed è quello che conta, direte voi.

Ma c’è stato poco da gioire se non per il risultato, comunque importantissimo. I bianconeri, infatti, dovevano mettersi subito alle spalle la brutta sconfitta rimediata qualche giorno prima a Reggio Emilia con il Sassuolo, la prima di questa strana stagione senza coppe. Ed il gol di Arek Milik è stato un po’ una sorta di liberazione, considerando pure che il Lecce è arrivato a Torino con la chiara intenzione di fare le barricate. Dal punto di vista del gioco, tuttavia, si è rivista la Juve apatica dello scorso anno. Quella che badava innanzitutto a non prenderle e che si mostrava timorosa di fronte a qualsiasi avversario. Tutta un’altra storia, insomma, rispetto alle prestazioni coraggiose offerte contro Udinese e Lazio, non caso le più belle e convincente di questo primo scorcio di stagione.

Atalanta-Juventus, anche De Ketelaere tra i convocati

Sarà senza dubbio un bel test quello di domani pomeriggio con l’Atalanta, squadra sempre ostica e che anche quest’anno punta in alto, a strappare un pass per l’Europa.

Gli orobici arrivano alla sfida con la Juve con l’entusiasmo alle stelle grazie alle tre vittorie di fila contro Rakow (Europa League), Cagliari e Verona. Anche per loro quello con i bianconeri assume i contorni di un esame di maturità. Gian Piero Gasperini domani potrà contare anche su Charles De Ketelaere, che in un primo momento sembrava dovesse dare forfait per via di un problema muscolare che l’aveva costretto a lavorare a parte nei giorni scorsi. Invece l’ex milanista risulta tra i convocati. “Se il test sarà positivo verrà convocato e potrà giocare”, aveva detto in conferenza stampa l’allenatore della Dea.