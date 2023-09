De Ligt lascia subito il Bayern Monaco: gode solo la Juve

De Ligt lascia subito il Bayern Monaco. Dalla Germania arrivano voci sempre più insistenti che riguardano l’ex centrale bianconero, ora in Bundesliga.

Il mercato è ufficialmente fermo, ma soltanto ufficialmente. In realtà è in costante movimento, invisibile, silenzioso, ma sempre vivo. Dopo appena sei giornate di campionato vi sono già i primi verdetti. Senza appello.

In quasi tutte le formazioni sono già comparse le prime voci stonate. L’ultima campagna acquisti estiva sta già presentando i suoi primi, amarissimi conti. Le prime bocciature che sembrano già definitive e alle quali occorre porre immediato rimedio. E senza soluzione di continuità il mercato estivo va a legarsi a quello invernale, alla finestra di gennaio, dove tentare di riparare gli errori commessi stando però attenti a non commetterne di più gravi.

Sotto questo punto di vista tutti sono sulla stessa barca. Piccoli e grandi club cercano di porre rimedio a quelli che solitamente, e rispettivamente, sono piccoli e grandi errori. Nell’ultimo periodo si è molto letto di un caso scottante scoppiato all’interno di uno dei più grandi club del mondo, il Bayern Monaco. Il protagonista è un volto noto al calcio italiano dal momento che fino al 2022 ha indossato la maglia della Juventus: Matthijs de Ligt.

De Ligt lascia subito il Bayern Monaco

A luglio 2019 Matthijs de Ligt ha lasciato l’Ajax per approdare alla Juventus a fronte di un corrispettivo economico pari a 75 milioni di euro. Dopo tre stagioni in bianconero, nel 2022, il centrale olandese è passato al Bayern Monaco per una cifra di 67 milioni di euro più dieci di bonus.

Con i bavaresi de Ligt ha sottoscritto un contratto quinquennale con scadenza giugno 2027, che prevede un compenso da 16 milioni di euro netti annui. La stagione appena iniziata sta creando però non pochi malumori al centrale orange. L’arrivo dal Napoli di Kim Min Jae, unito a quello del nuovo tecnico, Thomas Tuchel, sembrano aver fatto perdere la titolarità nella difesa del Bayern Monaco al centrale olandese. Una situazione che ha creato un comprensibile malumore.

Nel reale malcontento di De Ligt sembra si stia inserendo il Barcellona, interessato più che mai ad acquisire le prestazioni del forte centrale olandese. Una passione, quella catalana per de Ligt, che risale fin dai tempi dell’Ajax. In quell’occasione la Juventus è arrivata prima ma ora potrebbe essere arrivato il momento giusto per i catalani. Un’operazione che però è decisamente complessa per una società, come il Barcellona, che ha concreti problemi di natura economica, a causa di un enorme debito.

Il costo del cartellino e l’elevato ingaggio del centrale olandese sembrano mettere in fuorigioco la società del presidente blaugrana, Laporta, peraltro alle prese con ben altre grane.