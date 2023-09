“Sono pronto per una big”: gol da fuoriclasse e assist alla Juventus

Avanti tutta verso il prossimo impegno di campionato. La Juventus sulla sua strada si troverà di fronte un ostacolo davvero duro.

Sarà infatti l’Atalanta il prossimo avversario dei bianconeri di Max Allegri, in quello che si può considerare come uno scontro diretto per la zona Champions League. Il campionato di serie A è iniziato abbastanza bene per la squadra torinese, che finora ha perso solo una partita contro il Sassuolo.

Uno scivolone dal quale ci si è rialzati vincendo contro il Lecce. La certezza è questo torneo sarà molto insidioso, bisognerà giocare sempre con la massima concentrazione se si vorranno portare a casa i tre punti. Per questioni di calciomercato bisognerà attendere. La Juventus ha senz’altro la necessità di rinforzarsi, con Giuntoli che lavorerà a nuovi acquisti dopo aver passato gli ultimi mesi soprattutto parlando di cessioni.

Juventus, l’annuncio di Samardzic sul suo futuro

Una delle missioni principali del direttore sportivo sarà quella di rinforzare la linea mediana della Juventus. Rimane da capire la questione legata a Pogba, in futuro ci sono dei calciatori come Rabiot che potrebbero arrivare a fine contratto. Per questo motivo Giuntoli dovrà trovare volti nuovi per rinforzare la squadra.

Tra i possibili innesti torna di moda anche il nome di Samardzic. Il gioiello dell’Udinese è stato ad un passo dall’Inter in estate, ma poi l’affare non si è concluso. “Non è stato un problema di soldi, non voglio più parlarne” ha detto lo stesso giocatore intervistato da “Sportweek”. Samarzic ha affermato di essere felice di essere rimasto ancora una stagione all’Udinese, aprendo le possibilità di un trasferimento la prossima estate. “Sono pronto per una big. Ho 21 anni e tra massimo due anni sarò ancora più pronto, nella testa e nel fisico”. La Juventus insomma dovrà stare all’erta.