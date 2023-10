Calciomercato Juventus, difesa da ritoccare: Giuntoli lo prende a zero

Oggi è il giorno di una partita importante per la Juventus ma si continua sempre a parlare di calciomercato in casa bianconera.

Il mese di gennaio non è lontanissimo, ma il club torinese ora non intende soffermarsi sulle vicende di mercato. Considerando che ci sarà tempo per riuscire a trovare i rinforzi giusti. Meglio pensare al campo, che per la squadra di Allegri ha tante sfide da affrontare.

Quest’anno non ci saranno impegni europei e questo vuol dire che Chiesa e compagni potranno concentrarsi sul campionato di serie A. Nel tentativo di riuscire a riportare a Torino l’ambito scudetto. Una missione non semplice, ma nemmeno impossibile. A patto di non commettere errori strada facendo. Certo è che i tifosi si aspettano molto dalla Juventus in questa stagione. E sognano che possano arrivare dei volti nuovi ad arricchire la squadra di Allegri, dopo che nella scorsa estate Giuntoli ha lavorato soprattutto sulle cessioni.

Juventus, Lindelof a parametro zero per rinforzare la difesa

Per far sì che i bianconeri possano aprire una nuova era vincente c’è bisogno che a Torino arrivino dei calciatori destinati ad essere delle colonne della squadra per diversi anni. Dunque non c’è una priorità da rincorrere, servono nuovi innesti praticamente in tutti i reparti.

Non è certo un mistero che la Juventus guardi alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Anche nella prossima estate ci saranno diverse occasioni da tenere d’occhio. “Fichajes” ad esempio rivela che i bianconeri stanno seguendo con attenzione il difensore centrale Lindelof del Manchester United. Lo svedese è in scadenza di contratto e lo United sta già cercando un volto nuovo per la retroguardia. Un segnale del fatto che Lindelof probabilmente sarà lasciato libero di accasarsi altrove.