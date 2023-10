Atletico Madrid-Juventus, maxi affare due per uno: Giuntoli stappa lo champagne

La Juventus guarda già avanti e anche se gennaio è lontano sono già tanti i rumors di calciomercato che riguardano i bianconeri.

Anche se non sarà facile, la missione in questa stagione della formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà quella di riuscire a portare a casa lo scudetto. Il tricolore manca da troppo tempo a Torino e i tifosi hanno voglia di far festa dopo le ultime deludenti stagioni.

Il cammino in questo torneo di serie A si preannuncia lungo e pieno di imprevisti per una Juventus che nel corso dell’ultima sessione di calciomercato ha pensato più alle cessioni che agli acquisti. Una strategia necessaria in virtù del fatto che la squadra quest’anno non parteciperà a nessuna competizione europea, e dunque deve fare a meno di importanti introiti a livello economico. Ciò non toglie che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà già messo nel mirino diversi giocatori per il 2024 che non è molto lontano.

Juventus, con l’esplosione di Saul l’Atletico può cedere de Paul

La Juventus ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo e deve riuscire a portare a casa alcuni volti nuovi pur tenendo d’occhio sempre il bilancio. Nel corso dei prossimi mesi potrebbero verificarsi delle situazioni delle quali il club bianconero potrebbe approfittare per rinforzare la propria rosa.

Da tenere d’occhio ad esempio la situazione in casa Atletico Madrid. Come spiega nel corso di questa stagione è tornato sui suoi livelli Saul Niguez, giocatore che Diego Simeone reputa fondamentale per i suoi schemi di gioco. Nel corso dei prossimi mesi dunque altri centrocampisti biancorossi come ad esempio Rodrigo de Paul potrebbero trovare sempre meno spazio e dunque chiedere di cambiare aria. Con la Juventus che sarebbe ben felice di riportare in serie A il mediano argentino, dove ha già giocato con la maglia dell’Udinese. Un affare dunque che potrebbe evolversi settimana dopo settimana.