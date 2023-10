Kostic al passo d’addio: addio Milan, colpo d’ala Juventus

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus sia già guardando a come rinforzare la sua squadra nel corso delle prossime sessioni di mercato.

Senza la partecipazione alle coppe europee quest’anno la formazione di Allegri deve concentrare le proprie energie sul campionato italiano, con la speranza di riuscire a portare a casa quello scudetto che ormai manca da troppo tempo a Torino.

Un traguardo che non sarà facile raggiungere, in considerazione di una forte agguerrita concorrenza, che ha saputo rinforzarsi nel corso dell’ultima sessione estiva di trasferimenti. Al contrario la Juventus ha dovuto pensare prima di tutto a cedere quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici del club. Riuscendo in questo modo a recuperare delle importanti risorse economiche da mettere a bilancio. Rinviando però ogni possibile acquisto nel corso del 2024. Non è da escludere qualche colpo low cost a gennaio, ma è senz’altro nella prossima estate che si cercheranno di mettere a segno gli acquisti più importanti.

Juventus, Miranda volto nuovo per la corsia sinistra

I bianconeri hanno la necessità di trovare dei pilastri della squadra, calciatori che possano aprire un nuovo ciclo vincente. E per questo motivo stanno cercando dei volti nuovi in tutte le zone del campo, compatibilmente con le possibilità economiche.

Secondo quanto riporta “Sport” in Spagna potrebbe esserci un ribaltone sulla corsia sinistra in casa Juventus, visto che i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino sinistro del Real Betis Juan Miranda. Il cui rendimento negli ultimi mesi è stato sempre costante e positivo. A fargli spazio nella rosa potrebbe essere Kostic, sempre che arrivi per lui una offerta convincente. In Italia lo seguirebbe anche il Milan mentre nella Liga è il Barcellona la squadra che pare intenzionata a fare un’offerta per strappare il suo sì e quello del club d’appartenenza.