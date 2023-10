Juventus a ritmo di samba: clausola da 55 milioni per il fuoriclasse verdeoro

La Juventus si prepara ad affrontare gli impegni di questo mese di ottobre che saranno molto importanti per capire cosa può sognare l’undici di Allegri.

Oggi i bianconeri tornano in campo, dopo il successo infrasettimanale contro il Lecce, e se la vedranno contro una diretta rivale per la zona Champions League come l’Atalanta. Una sfida da prendere con le pinze e da affrontare con la massima concentrazione. La missione sarà quella di portare a casa i tre punti e continuare a inseguire chi sta davanti.

Vincere lo scudetto è l’obiettivo massimo che questa Juventus può sognare in questa stagione, visto che non ci saranno impegni europei da affrontare. E’ chiaro che per i bianconeri conquistare il tricolore, vista la concorrenza, non sarà affatto semplice. Fondamentale ad ogni modo sarà piazzarsi tra le prime quattro e tornare in Champions, considerando anche gli introiti economici che il torneo garantisce. Impossibile farne a meno per costruire una squadra sempre più forte.

Juventus, occhi sul talento brasiliano Luis Guilherme: c’è la clausola

Perché di investimenti bisogna pur farne se si vuole competere in Italia e in Europa con le altre corazzate. Giuntoli senz’altro avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi per il futuro, con la speranza di poter contare sulle risorse del club ma anche sui soldi che arriveranno in caso di piazzamento utile per l’Europa.

Calciomercato.it riporta rumors che arrivano dall’estero e che vorrebbero anche la Juventus interessata a Luis Guilherme, ennesimo talento brasiliano sfornato dal Palmeiras. Classe 2006, è un calciatore molto tecnico che può giocare sia come trequartista che come seconda punta. Ha su di lui gli occhi di mezza Europa ed è facile prevedere che possa arrivare presto nel Vecchio Continente. La chiave è nella clausola rescissoria: chi vorrà prenderlo – Juve compresa – sa già che dovrà sborsare 55 milioni di euro-