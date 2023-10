Juventus, il Manchester United prepara l’offerta per il big

La Juventus monitora uno dei big di Premier ma il Manchester United è pronto a presentare l’offerta già a gennaio

Il mercato della Juventus sta già bollendo in vista della finestra di gennaio e non è escluso che un grande colpo possa arrivare a stagione in corso.

Cristiano Giuntoli ci ha abituato a grandi guizzi durante il suo percorso al Napoli e anche nella sua nuova esperienza in bianconero vuole cercare di ripetersi. I bianconeri hanno messo nel mirino diversi nomi in vista di giugno ma anche in ottica gennaio, principalmente a centrocampo. Alcuni sono profili giovani che seguirebbero la linea intrapresa dalla società, da Habib Diarra a Khephren Thuram. Altri, invece, sono nomi di esperienza e già pronti a inserirsi nello scacchiere di Allegri. Due su tutti Jorginho e Thomas Partey ma anche uno dei perni del Tottenham. Il giocatore in questione è Pierre-Emile Hojbjerg e proprio sul danese è sempre più forte l’interesse del Manchester United. Il classe ’95 è sotto contratto col Tottenham fino a giugno 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Red Devils sarebbero pronti a presentare un’offerta concreta ai rivali del Tottenham già a gennaio. Negli ultimi anni il centrocampista danese è stato un punto fermo degli Spurs, tanto da collezionare quasi 4000 minuti nella scorsa stagione.

Juventus, si complica la pista che porta a Hojbjerg: offerta in vista del Manchester United

La situazione di Hojbjerg è cambiata radicalmente negli ultimi mesi. Da quando è andato via Antonio Conte e dal successivo approdo di Ange Postecoglou sulla panchina, il centrocampista danese ha perso terreno nelle gerarchie, giocando a malapena 78 minuti nell’inizio di stagione in Premier League.

Questa situazione ha creato un rapporto decisamente teso tra il giocatore e l’attuale allenatore degli Spurs e ha portato il giocatore a pensare seriamente al trasferimento. Addirittura non è escluso che il giocatore ex Southampton e Bayern Monaco possa lasciare Londra già a gennaio. Il Tottenham ha fissato il prezzo minimo per il danese che equivale a 30 milioni di euro e anche la Juventus sta monitorando la situazione. Il giocatore sarebbe più orientato verso la permanenza in Premier League, di conseguenza lo United appare come una destinazione più plausibile rispetto alla Juventus. Anche perché proprio all’Old Trafford ritroverebbe uno dei suoi storici compagni di Nazionale, Christian Eriksen. Non è escluso, però, che il danese possa cambiare idea, attratto da un campionato nuovo come quello italiano.