Juventus, l’ex punge Allegri: “Atteggiamento da provinciale”

Quella del derby è una settimana sempre particolare per la Juventus, che non vuole assolutamente perdere la stracittadina.

Dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta per la formazione allenata da Massimiliano Allegri c’è assolutamente l’obbligo di riuscire a portare a casa i tre punti. Soltanto in questo modo si potrà rimanere nelle zone alte della graduatoria e sognare in grande.

Vincere lo scudetto è l’obiettivo primario della Juventus, ma per i bianconeri sarebbe ad ogni modo fondamentale riuscire a piazzarsi tra le prime quattro e garantirsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Di sicuro per competere con le altre candidate ai primi piazzamenti della graduatoria ci sarà bisogno probabilmente di qualche innesto in sede di calciomercato. Dopo tante cessioni avvenuta la scorsa estate e poi il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è arrivato il momento di mettere a segno dei colpi importanti per rendere la squadra bianconera sempre più forte.

Juventus, Zenoni: “Mi è parsa una squadra rinunciataria”

Nel frattempo però è logico che i tifosi della Juventus si aspettino di più dalla loro squadra del cuore. A Bergamo è arrivato un risultato di parità che ha un po’ deluso le attese, anche se va detto che Allegri ha dovuto rinunciare ad entrambi i suoi centravanti, ovvero Vlahovic e Milik.

La prestazione ha deluso anche un doppio ex della sfida, vale a dire Cristian Zenoni. Che ha parlato ai microfoni della TvPlay rivelando come: “La Juventus mi è sembrata rinunciataria. E’ vero che ha pesato non poter contare su un centravanti di peso, ma ero allo stadio e mi è parsa rinunciataria e provinciale. Interessata più a non perdere che a vincere. L’Atalanta è stata più pericolosa, alla fine il bicchiere per la Juventus è da considerarsi mezzo pieno”.