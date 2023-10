Calciomercato Juventus, acquisto Real: Allegri è subito accontentato

Si viaggia verso il derby in casa Juventus, con i bianconeri che si preparano ad affrontare sabato prossimo il Torino.

E’ inutile sottolineare come la sfida sia molto sentita da parte delle tifoserie. Portare a casa l’intera posta in palio sarebbe un risultato importante per la classifica ma soprattutto per il morale. Perché la formazione di Allegri vuole sognare in grande e per farlo c’è bisogno anche che arrivino dei risultati importanti.

Dopo il pareggio con l’Atalanta in questi giorni c’è tanta voglia di prepararsi al meglio e vincere la prossima contesa. Siamo solamente all’inizio del campionato ma la Juventus non può permettersi di commettere dei passi falsi se vuole rimanere agganciata al treno delle formazioni che si contenderanno lo scudetto o che quantomeno lotteranno per piazzarsi tra le prime quattro. Certo qualche innesto non guasterebbe a gennaio, dopo che nell’ultima sessione di mercato Giuntoli ha lavorato soprattutto sulle cessioni.

Juventus, Vazquez a zero è l’obiettivo di Giuntoli

Non c’è un reparto nello specifico che ha la necessità di essere rinforzato. In verità la Juventus ha bisogno di volti nuovi in tutte le zone del campo e il diesse dovrà essere molto bravo nel riuscire a trovare le pedine giuste. E a buon prezzo, guardando anche ai calciatori che saranno svincolati alla fine della prossima stagione.

C’è soprattutto un nome del quale ormai si sta parlando da mesi ed è quello di Lucas Vazquez. Giocatore gradito ad Allegri perché in grado di ricoprire più ruoli sulla corsia esterna destra. “Todofichajes” rivela che i bianconeri a partire da gennaio tenteranno un nuovo assalto con il giocatore, che ha un contratto con il Real Madrid fino al prossimo 30 giugno. Contratto che Vazquez non ha alcuna intenzione di rinnovare. Ecco perché sarà dei pezzi pregiati, con la Juve pronta a farsi avanti dopo averlo corteggiato già in passato.