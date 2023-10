La mazzata costa carissimo, retromarcia lampo: “VAR rimosso”

Il gol non convalidato al Liverpool sabato contro il Tottenham ha scatenato feroci polemiche in Inghilterra. C’è chi vorrebbe venisse rimosso il Var

Quello che è successo sabato pomeriggio in Inghilterra ha dell’incredibile. Perché non si può, oggettivamente, non convalidare la rete dei Reds contro il Tottenham per un fuorigioco che già ad occhio nudo sembrava inesistente. L’assistente ha alzato la bandierina e dal Var hanno confermato. La scusante è stata che, dalla sala monitor, avrebbero capito che il direttore di gara aveva concesso la rete, e quindi hanno dato l’ok alla ripresa del gioco. Insomma, un cortocircuito che ha portato gli arbitri a chiedere scusa a Klopp e al suo club.

Le polemiche, però, sono continuate anche perché i tre punti hanno dato una grossa mano al Tottenham che adesso è secondo in classifica. Ma la questione Var tiene banco, e c’è qualcuno che vorrebbe che venisse tolto. Questo è l’ex attaccante Stan Collymore, che in un’intervista esclusiva a CaughtOffside ha chiesto, appunto, la rimozione della tecnologia.

“Togliete il Var”: ecco le parole

“Ero un grande sostenitore del VAR. Volevo davvero vederlo introdotto in Premier League perché pensavo che avesse il potenziale per rendere il nostro gioco molto migliore, ma mi sbagliavo. Sono felice di ammettere che da allora ho cambiato idea e vorrei vederlo rimosso. Sta assolutamente uccidendo il gioco. Ha drenato praticamente tutta l’eccitazione e – ha spiegato – la passione dallo sport, non solo per i fan ma anche per i giocatori”.

“C’è più attenzione alla tecnologia e alle regole che si adattano e cambiano costantemente che sui 90 minuti effettivi di azione. Non mi interessa se la Champions League lo usa, o se è stato un successo in Coppa del Mondo, bisogna toglierlo dalla Premier League adesso”. Insomma, la tecnologia aiuta, e non ci possono essere discussioni, ma non piace per niente.