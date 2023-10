Pronto a volare da Cristiano Ronaldo: fulmine a ciel sereno Juventus

Calciomercato Juventus, uno dei profilo, da un po’, seguiti dai bianconeri potrebbe avere una svolta clamorosa nel suo futuro.

L’arrivo di Declan Rice all’Arsenal ha sollevato domande sulla futura posizione di Jorginho nella squadra londinese, portando il centrocampista italiano a valutare le sue opzioni per il futuro. Con l’ultimo anno di contratto in corso, l’agente di Jorginho ha accennato alla possibilità di un trasferimento, e sembra che un’offerta proveniente dalla Lega Pro Saudita potrebbe rappresentare una tentazione per il calciatore.

Jorginho, noto per le sue abilità nel centrocampo e la sua esperienza, è stato un elemento chiave nell’Arsenal fin dal suo arrivo. Tuttavia, con l’acquisto di un nuovo talento come Declan Rice, la concorrenza per un posto in squadra si fa sempre più accesa.

Jorginho verso l’Arabia Saudita: addio Juventus

Il contratto di Jorginho con l’Arsenal è in scadenza, il che potrebbe spingere il calciatore e il suo agente a esplorare nuove opportunità. La possibilità di un trasferimento in un campionato esotico come la Lega Pro Saudita potrebbe rappresentare un’alternativa interessante per il giocatore. La Lega Pro Saudita sta emergendo come una destinazione sempre più attraente per i calciatori, con squadre che offrono salari competitivi e un ambiente di calcio in crescita. Questo potrebbe essere particolarmente allettante per un calciatore come Jorginho, che potrebbe cercare nuove sfide e opportunità di gioco regolare.

In questo senso, l’opzione Juventus, dunque, potrebbe essere un miraggio anche a scadenza di contratto regolare con l’Arsenal. Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva, Jorginho dovrà valutare attentamente le sue opzioni e discutere con la sua squadra e il suo agente. Un eventuale trasferimento comporterebbe una serie di considerazioni, tra cui l’adattamento a un nuovo ambiente, la lingua e la cultura ma certamente l’offerta potrebbe essere altamente allettante. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.