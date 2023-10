Juventus da impazzire: adesso firma il nuovo Dybala

Calciomercato Juventus, adesso firma il nuovo Dybala: bianconeri contenti delle prestazioni e nonostante la scadenza lontana il rinnovo è pronto

C’è un feeling particolare tra la Juventus e gli argentini. Sono tanti i calciatori che hanno vestito e che vestiranno anche nel futuro i colori bianconeri. Uno, ad esempio, adesso è in prestito in Serie A e sta facendo assai bene. Sì, parliamo proprio di Soulè in forza al Frosinone.

Legato al club piemontese da un contratto in scadenza nel 2026, l’esterno offensivo con Di Francesco sta facendo molto bene. Gol, prestazioni importanti, e anche giocate di un certo spessore tecnico che lo stanno mettendo in mostra al grande pubblico. Allegri lo ha lanciato lo scorso anno in Prima Squadra ma per farlo crescere ha deciso di dare il via libera ad un addio temporaneo. Ma la Juve, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, vuole blindarlo.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono il rinnovo di Soulè

“La Juventus ha in programma di discutere nei prossimi mesi il rinnovo di Matias Soulè. Il suo contratto attualmente scade nel 2026. La Juventus è molto soddisfatta delle prestazioni del giocatore che adesso è in prestito al Frosinone”. Così si legge sul profilo X del giornalista, che quindi svela quelle che sarebbero le prossime mosse di Giuntoli per il giocatore.

In gol contro la Fiorentina nel turno di una settimana fa, quello infrasettimanale, anche contro la Roma domenica sera Soulè ha fatto vedere delle buone giocate nonostante il finale non sia stato a favore dei ciociari. Ma questo poco importa alla Juve, che ha deciso di blindarlo.