Del Piero-Al Nassr, ribaltone dell’ultim’ora: ‘chiusura definitiva’

Un ribaltone improvviso con tanto di tweet chiarificatorio: ecco cosa sta succedendo sulla questione Del Piero.

Stamane si era parlato di una possibile mossa improvvisa da parte del club dell’Arabia Saudita, l’Al Nassr, che avrebbe offerto un contratto importante con un ruolo prestigioso alla leggenda bianconera Alessandro Del Piero. L’ex 10 della Juventus avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di nuovo DS proprio del club in questione.

Ma stando al tweet chiaficiatorio di ‘Mirko Nicolino’ pare che questa notizia sia infondata.

“Del Piero nuovo DS dell’Al Nassr è una bufala”

La storia di #DelPiero prossimo Ds dell’#AlNassr è una bufala. Andiamo avanti… — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 5, 2023

In seguito a voci circolate riguardo all’ipotetica nomina di Alessandro Del Piero come direttore sportivo dell’Al Nassr, il giornalista ‘Mirko Nicolino’ ha gettato acqua sul fuoco affermando che questa storia è semplicemente una bufala e che non ha alcun fondamento nella realtà del calcio. L’idea di Alessandro Del Piero, ex calciatore di fama mondiale, assumere un ruolo dirigenziale in un club saudita aveva catturato l’attenzione degli appassionati di calcio e dei media, ma sembra che questa notizia sia stata smentita categoricamente.

In questo caso, sembra che l’ipotesi di Del Piero come direttore sportivo dell’Al Nassr sia stata smentita, ma è comunque importante rimanere informati sulle notizie ufficiali e attendere conferme dai diretti interessati. L’Al Nassr e Alessandro Del Piero non hanno ancora fatto dichiarazioni ufficiali riguardo a questa vicenda, quindi resta da vedere quale sarà il futuro dell’ex stella della Juventus nel mondo del calcio. Certamente, Del Piero, oltre ad essere una figura di carisma ma anche di grande affetto per i tifosi, rappresenta qualcosa di importante nella storia della Juve ed è per questo che grande fetta di supporter si aspetta, ancora, di vederlo, un giorno, proprio a Torino nelle vesti di dirigente.