Juventus, l’ex non ha dubbi: “Con Allegri si può vincere”

Non mancano le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue possibili mosse nel corso del 2024.

Siamo ormai entrati nella fase iniziale della stagione con la formazione di Massimiliano Allegri che ha collezionato dei buoni risultati. Ma si può fare sempre meglio e questo sarà necessario se si vorrà ambire alla vittoria di quello scudetto che sarebbe senz’altro un regalo gradito alla tifoseria.

Per la Juventus all’orizzonte c’è il derby contro il Torino di sabato prossimo, una partita che andrà affrontata con la massima concentrazione se si vorrà portare a casa un risultato positivo. Le vicende di calciomercato per adesso non interessano il tecnico bianconero, chiamato a fare il massimo con l’organico a sua disposizione. Allo stesso tempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è già messo senz’altro all’opera per cercare di scovare in giro per il mondo quei giocatori adatti alle idee di gioco dell’allenatore juventino.

Juventus, l’ottimismo di Asamoah: “Scudetto? Si può lottare”

Per adesso comunque meglio concentrarsi sul derby e sull’importanza che questa sfida ha per la tifoseria, oltre che per la classifica. In queste prime partite sono arrivati dei risultati positivi, la prestazione non sempre ha convinto. Ma ai microfoni di calciomercato.it l’ex Asamoah non ha dubbi sul fatto che Allegri debba continuare a guidare la Juventus.

“Con lui abbiamo vinto tantissimo, in quel gruppo c’era soprattutto un gruppo di giocatori italiani esperti che trascinava la squadra. Oggi ci sono tanti giovani e meno senatori, ci può essere qualche difficoltà in più per creare un gruppo che possa vincente fin da subiti. Servirà tempo”. Solo complimenti per Allegri: “Ha l’esperienza giusta e può risolvere tutti i problemi anche di questa stagione. Lui sa come si fa, è uno uno straordinario gestore di situazioni. Ecco perché penso che la Juventus possa lottare per vincere lo scudetto”.