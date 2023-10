Juventus, da Kostic a Vlahovic: fiato sospeso Allegri, le ultime dalla Continassa

By

Juventus, da Kostic a Vlahovic: fiato sospeso Allegri. Sabato all’Allianz Stadium arriverà il Torino e dall’infermeria, però, non arrivano buone notizie.

Il mercato intriga, affascina, distrae ma la Juventus, però, non può permettersi distrazioni di alcun tipo in campionato. Già Reggio Emilia e Bergamo hanno fatto segnare il passo, ora occorre riprendere il cammino. In un modo o nell’altro.

Sabato prossimo, con inizio alle ore 18.00, all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri si troverà di fronte il Torino di Ivan Juric. Una stracittadina che questa volta non ha un esito scontato. La Juventus non ci arriva con il vento in poppa, anzi. Domenica scorsa al Gewiss Stadium di Bergamo è sembrato di rivedere la Juventus della passata stagione. Timida, timorosa ed incolore.

E se la Juventus non è più quella degli ultimi anni, il Torino è decisamente migliorato e ha dei punti di forza che potrebbero far molto male alla formazione bianconera. Zapata può risultare letale soprattutto se la difesa mostrerà ancora le preoccupanti amnesie e le leggerezze nei disimpegni che in diverse occasioni hanno procurato disastri. Ma al di là di chi si troverà dinanzi la Juventus ha soltanto un risultato da ottenere: la vittoria.

Allegri arriva al derby con più di qualche dubbio. Vediamo quali.

Il derby è partita importante, come tutte, più di tutte. Allegri ci arriva con qualche apprensione dovuta alle non perfette condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori.

Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, tramite Twitter ha fatto il punto riguardo la situazione sanitaria in casa Juventus. “Kostic è tornato nel gruppo stamattina, pessimismo sulla disponibilità di Vlahovic per il derby“. Pertanto sembra proprio che il centravanti serbo sarà costretto a guardare dalla panchina la stracittadina.

Nei giorni scorsi il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, parlando dello stop forzato del numero nove bianconero in vista della gara di Bergamo, ha fatto diretto riferimento a un ritorno della pubalgia che avrebbe ripreso a tormentare il classe 2000. Al momento, dalla Continassa, non trapela nulla. E, se fosse, difficilmente trapelerebbe.

Dall’infermeria bianconera arriva però, anche una buona notizia e riguarda Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è tornato in gruppo e punta deciso verso il derby. Chissà che non sia lui ad affiancare Federico Chiesa al centro dell’attacco bianconero, invece di Moise Kean.

Le ultimissime parlano di un Allegri che avrebbe provato uno schieramento 4-4-2, con l’inserimento di Weah sulla corsia di destra. Cambio tattico in vista per la Juventus? Lo scopriremo solo… sabato.