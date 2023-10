Notte di Champions hot: 007 della Juventus allo stadio, vogliono proprio lui

By

Notte di Champions legata al mercato. La Juventus che non partecipa alla manifestazione si muove con i propri scout. Vogliono proprio lui

Federico Chiesa “rosica” a vedere giocare gli altri la Champions League quando la Juventus, senza penalizzazione, avrebbe sicuramente avuto il diritto di essere in Europa anche in questa stagione. E siamo sicuri che lo stesso sentimento accomuna tutti i tifosi bianconeri che guardano il martedì e il mercoledì sera tutte le altre squadre che scendono in campo.

Si rimane a casa quindi? No, non pare proprio così, secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport, visto che ieri sera, durante Anversa-Shakhtar Donetsk a seguire il match c’erano degli inviati speciali del club bianconero. Giuntoli ha nel mirino un elemento che gioca nella formazione ucraina e che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028.

Notte di Champions, la Juventus su Sudakov

Il nome in questione è quello di Sudakov, numero 10 dello Shakhtar, che però difficilmente si muoverà nella sessione invernale del mercato. Soprattutto perché il club proprietario del cartellino non sembra avere nessuna intenzione di cederlo in prestito.

Questo però non ferma quelle che sono le idee della Vecchia Signora che lo mantiene nei propri radar e che potrebbe tentare un assalto, a titolo definitivo, nella prossima sessione di mercato, quella estiva però. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi.