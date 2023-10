Una bandiera bianconera da CR7: nuovo incarico per l’ex capitano

Una bandiera bianconera da CR7, nelle prossime ore partirà per Riad per ascoltare l’offerta del club: futuro in Saudi Pro League?

Mentre i Mondiali qatarioti erano in pieno svolgimento, nel novembre 2022 la Juventus ha dovuto fare i conti con un vero e proprio terremoto societario. L’intero Consiglio d’amministrazione, compreso l’ex presidente Andrea Agnelli, ha rassegnato in blocco le dimissioni. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del mondo ed ha lasciato a bocca aperta i tifosi bianconeri.

Quella sera si è conclusa un’era, un capitolo importante della storia della Signora. E non sorprende che in tanti hanno subito pensato ad un suo ritorno. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, che ogni tifoso in cuor suo rivorrebbe vedere a Torino a difendere i colori, seppur in un’altra veste, della squadra di cui ha vestito la maglia per 19 anni. Una speranza vana, visto che, nonostante “Pinturicchio” avesse dato la disponibilità – a patto di non andare a ricoprire una carica di rappresentanza – la “nuova” Juventus ha scelto altri profili, quasi tutti “tecnici”.

Una bandiera bianconera da CR7, l’Al-Nassr tenta Del Piero

Oggi Del Piero, oltre a studiare per diventare allenatore, continua a fare l’opinionista. Nel suo futuro, tuttavia, potrebbe esserci un incarico di direttore sportivo.

La notizia che arriva dall’Arabia Saudita, infatti, ha del clamoroso. L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo avrebbe pensato all’ex bianconero e sarebbe pronto a fare un’offerta importante per convincerlo a trasferirsi a Riad. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Del Piero ci sta riflettendo e nelle prossime ore partirà per la capitale saudita per incontrare vis a vis i dirigenti del club gialloblù. Per lui sarebbe la prima esperienza da diesse dopo l’addio al calcio giocato nel 2014. L’ultima avventura da calciatore di Del Piero fu in India con i Delhi Dynamos.