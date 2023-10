Allegri sorride a metà: Chiesa-Vlahovic, ne gioca solo uno

Allegri sorride a metà: c’è attesa per la conferenza stampa di oggi per capire le condizioni dei bianconeri. Intanto escono le prime indiscrezioni

Domani c’è il derby, prima della sosta. E ovviamente non è una partita come le altre. Ma la Juve ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Anche se qualche problema di formazione Massimiliano Allegri ce lo potrebbe avere. Soprattutto in attacco.

C’è attesa per la conferenza del tecnico di oggi che svelerà come stanno Chiesa e Vlahovic. I due titolari non sono al top della condizioni e il tecnico cercherà di fare chiarezza com’è giusto che sia. Intanto però escono le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere. E a spiegare il tutto ci ha pensato il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Ecco come dovrebbero andare le cose.

Allegri recupera solo Chiesa

Dalla pubalgia alla lombalgia: Vlahovic non sta benissimo e il mal di schiena che si porta dietro non lo sta facendo allenare con il resto del gruppo. Fino a ieri è stato così. Quindi è assai difficile vedere il serbo in campo contro la squadra di Ivan Juric.

Discorso diverso invece per Federico che oggi dovrebbe lavorare insieme ai compagni ed essere disponibile. Anche se, è evidente, dopo aver giocato tutte le partite in questo avvio di stagione avrebbe bisogno di un poco di riposo. Ma l’assenza di Vlahovic arrivati a questo punto altamente probabile lo costringe quasi a fare gli straordinari. Certo il recupero di Milik dà un’altra carta ad Allegri. Vedremo insomma chi partirà dall’inizio in un match da vincere a tutti i costi.