Dalla Juventus al Barcellona: si chiude a prezzo di saldi

Il Barcellona sfida la Juventus per assicurarsi il centrocampista: testa a testa per il colpo low-cost

La Juventus sta lavorando assiduamente in chiave mercato per cercare di farsi trovare pronta in vista della finestra invernale di gennaio.

Le lacune principali del club bianconero sono a centrocampo. L’improvvisa positività al doping di Paul Pogba ha stravolto i progetti della Juventus che sperava di poter contare nuovamente sul francese in questa stagione. Adesso il reparto è piuttosto scarno e poco profondo nelle scelte. Il leader rimane Adrien Rabiot, attualmente poco ispirato. Locatelli in cabina di regia, con Fagioli e Miretti che si giocano il posto per completare il terzetto, nel ruolo di mezz’ala. Il jolly rimane McKennie, impiegato come esterno in questa prima fase ma che predilige il ruolo di mezz’ala. Tanti punti interrogativi che costringono la società a intervenire il prima possibile. La lista dei profili selezionati da Giuntoli è piuttosto lunga ma i nomi che spiccano sono quelli di Thomas Partey, Khephren Thuram e Jorginho. Proprio sull’ex Napoli ci sarebbe la concorrenza sempre più concreta del Barcellona.

Il Barcellona punta Jorginho come colpo low-cost: strada in salita per la Juventus

Nel ruolo di regista anche il Barcellona sta evidenziando diverse lacune. Nonostante l’arrivo di Gundogan in estate e la presenza di talenti del calibro di Pedri e Gavi, il vuoto lasciato da Sergio Busquets non è stato colmato.

Il centrocampista spagnolo è stato il faro del centrocampo del Barça per più di 10 anni, prendendo definitivamente le redini dopo gli addii di Xavi e Iniesta. Adesso in cabina di regia non c’è un vero e proprio riferimento. A volte ha giocato Romeu in questo inizio di stagione, a volte lo ha fatto De Jong ma sembra mancare un vero e proprio perno che detti i tempi. Ecco perché anche il Barcellona, come sottolineato da todofichajes.com, avrebbe messo nel mirino Jorginho. Ad oggi il centrocampista italo-brasiliano rappresenta la soluzione low-cost ideale per il club blaugrana. Negli ultimi tempi l’ex Napoli ha perso notevolmente terreno. Prima il trasferimento dal Chelsea all’Arsenal, poi lo scarso rendimento con i Gunners. Ad oggi non è una prima scelta per Mikel Arteta che predilige la linea a tre composta da Odegard, Declan Rice e Havertz, adattato mezz’ala. L’abbondanza in casa Arsenal è tanta con la presenza anche di Smith Rowe, Thomas Partey e Fabio Vieira. Il contratto di Jorginho è in scadenza a giugno 2024 e difficilmente rinnoverà. Il Barcellona potrebbe sfruttare l’occasione ma anche la Juventus non ha intenzione di farsi da parte.