Chiesa, ora è UFFICIALE: “smentiscono” subito Allegri

Chiesa, oggi il tecnico bianconero ha confermato la sua assenza nel derby con il Torino. Ma arriva immediatamente la “smentita”.

Nel derby di domani con il Torino la Juventus dovrà fare a meno dei suoi due giocatori più talentuosi e rappresentativi, nonché grandi protagonisti delle prime gare stagionali. Stiamo parlando di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, per i quali la Signora ha sborsato complessivamente oltre 120 milioni di euro, strappandoli alla Fiorentina rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Massimiliano Allegri lascerà a casa entrambi.

Il tecnico livornese ha confermato il loro forfait nella conferenza stampa odierna, in cui ha presentato la partita con i granata, in programma alle 18 all’Allianz Stadium. Per quanto riguarda il centravanti serbo, deve fare i conti con una fastidiosa lombalgia. Ha mal di schiena da un po’ di giorni – non a caso ha saltato anche la gara con l’Atalanta di domenica scorsa – e resterà ancora a riposo. Discorso diverso per Chiesa, che si è fermato durante l’allenamento di ieri. “Chiesa ha fatto una risonanza, è negativa – ha spiegato l’allenatore bianconero – Non ha traumi muscolari, ha questo fastidio che aveva anche ieri. Era un po’ preoccupato. Abbiamo parlato ed era giusto tenerlo fuori”.

Chiesa, Spalletti ha convocato il numero 7 della Juve

Inutile dire che l’ex viola mancherà tantissimo in una gara delicata come la stracittadina: i suoi strappi avrebbero fatto la differenza contro una difesa solida come quella del Torino.

Ha preferito invece non usare cautela Luciano Spalletti che, quasi a sorpresa, ha inserito Chiesa tra i convocati per le due sfide che la nazionale azzurra dovrà affrontare nelle prossime due settimane. Il commissario tecnico dell’Italia ha appena diramato le convocazioni per i match con Malta e Inghilterra (validi per le qualificazioni europee) e tra gli attaccanti figura anche il giocatore bianconero. Probabilmente Spalletti spera che quello di Chiesa possa essere un problema di poco conto e che il numero 7 della Juve sarà pienamente recuperato per la gara di sabato prossimo a Bari contro la selezione maltese.