Fine di un’era, cambiano l’allenatore: la soffiata prima di Juve-Toro

La Juventus è sempre al centro dei discorsi dei tifosi, che sia per il prossimo impegno di campionato o per il calciomercato.

I bianconeri continuano nel loro percorso in serie A. Una strada molto impegnativa che dovrà condurre la formazione di Allegri verso le prime posizioni della classifica. Il sogno è quello di riuscire a conquistare lo scudetto, ad ogni modo sarà fondamentale riuscire quantomeno a chiudere tra le prime quattro.

Quest’anno la Juventus non parteciperà a nessuna competizione europea, vista l’esclusione che è arrivata da parte dell’Uefa. I bianconeri avranno questo piccolo “vantaggio” di non avere dunque impegni a metà settimana, ma allo stesso tempo bisogna assolutamente sottolineare come senza Europa ci siano delle risorse economiche in meno da poter spendere in chiave mercato. Il direttore sportivo Giuntoli dovrà comunque essere molto bravo nelle prossime settimane a imbastire delle trattative tenendo sempre d’occhio il bilancio.

Juventus, uno degli ultimi derby per Juric? Ecco perché

Tornando al derby, la sfida nella sfida sarà quella tra i due allenatori. Chiamati ad una vera e propria partita a scacchi a livello tattico. Il pari non è un risultato che accontenta, sia la Juventus che il Torino punteranno alla conquista dei tre punti. Non potrebbe essere altrimenti, i tifosi aspettano con ansia di poter festeggiare.

Quello che andrà in scena sabato potrebbe essere uno degli ultimi derby da allenatore del Torino per Ivan Juric. Come infatti ha rivelato Tmw, l’allenatore granata spera in una chiamata da una big per la prossima stagione ed è per questo motivo che non ha rinnovato il suo contratto. Dopo due decimi posti, in questa sua terza stagione al Torino spera di agguantare un piazzamento migliore. Poi cercherà di trovare posto in una squadra che abbia maggiori ambizioni, magari quella di essere protagonista in Europa.