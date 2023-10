Formazioni ufficiali Juventus-Torino, clamoroso: Allegri ‘approva’ la sfuriata

Derby Juventus-Torino le formazioni ufficiali. L’Allianz Stadium è pronto a accogliere Juventus e Torino per un derby non così scontato.

L’ottava giornata di campionato mette di fronte Juventus e Torino. All’Allianz Stadium, inizio alle ore 18.00, bianconeri e granata daranno vita ad un derby dove entrambe le compagini non vi arrivano certo nelle migliori condizioni.

La Juventus è reduce infatti dal pareggio di Bergamo, unico aspetto positivo di un incontro da dimenticare, che arriva poco dopo la disfatta di Reggio Emilia con il Sassuolo. La formazione di Allegri è stata raggiunta in classifica dal Napoli e dalla Fiorentina. Non sta meglio il Torino di Ivan Juric, che ha racimolato soltanto due punti nelle ultime tre partite. I granata occupano la metà classifica con i loro 9 punti, affiancati dal Monza e dal Frosinone.

Entrambi i tecnici arrivano a questa importante sfida con gli organici orfani di alcuni elementi. Se infatti Allegri non potrà contare su Pogba, fermo per le ben note vicende legate alla sua positività al testosterone, oltre che su Vlahovic, Chiesa ed Alex Sandro, Juric, dal canto suo, dovrà fare a meno di Buongiorno, Djidji, Vojvoda, Soppy. Non esattamente le migliori condizioni per affrontare la stracittadina.

Derby Juventus-Torino, le formazioni ufficiali

Pertanto Massimiliano Allegri ed Ivan Juric dovranno fare di necessità virtù ed aguzzare l’ingegno alla ricerca di qualche soluzione “particolare”. Questi gli undici di Juventus e Torino. Da segnalare soprattutto l’utilizzo di Mckennie come centrocampista, dopo la sfuriata del padre del texano post Bergamo.

Juventus: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Kean.

Arbitro: Davide Massa di Imperia;

Assistenti: Berti e C.Rossi;

Quarto uomo: Marchetti;

VAR: Mazzoleni;

AVAR: Paterna.