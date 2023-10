Un avverbio fa la differenza: Milik “ripreso” dai tifosi della Juve. Ecco cosa succede

By

Un avverbio fa la differenza, il centravanti polacco ha realizzato la rete del 2-0 nel derby con il Torino. Ma i tifosi lo “beccano”.

La Serie A, come gli altri campionati, si ferma per dare spazio agli impegni delle nazionali nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Dopo otto giornate la Juventus può essere soddisfatta della sua attuale posizione in classifica. I bianconeri, pur con qualche passaggio a vuoto, stanno rispettando la tabella di marcia.

Grazie al successo ottenuto nel derby con il Torino sono tornati al terzo posto, a pari punti con la sorprendente Fiorentina che ieri sera ha dato una lezione di calcio ad un Napoli irriconoscibile. La squadra di Massimiliano Allegri ha pure rosicchiato due punti all’Inter, frenata inaspettatamente dal Bologna a San Siro. I nerazzurri sono avanti di due lunghezze, il Milan capolista solitario è invece a +4. Se il campionato terminasse adesso, insomma, la Signora sarebbe certa di partecipare alla prossima Champions League, l’obiettivo minimo stagionale. Un traguardo che farebbe certamente felice il tecnico livornese, anche se Allegri, in cuor suo, spera di lottare fino all’ultimo per quello scudetto che manca dal 2020. Sarà importante tenere la barra dritta almeno fino a gennaio, quando le altre inizieranno inevitabilmente ad accusare la fatica per gli impegni europei.

Un avverbio fa la differenza, Milik e quella frase sui social che ha fatto discutere

La Juventus, a differenza delle dirette concorrenti, quest’anno non gioca alcuna coppa ed ha la “fortuna-sfortuna” di poter preparare una partita a settimana.

La partita con il Torino, ad ogni modo, ha dimostrato che Allegri può contare anche su delle alternative valide, nonostante la rosa sia meno lunga rispetto agli ultimi anni. Ha di nuovo risposto presente Arek Milik, il centravanti “di riserva” che ha timbrato il cartellino pure nella stracittadina, non facendo avvertire l’assenza di Dusan Vlahovic. Il polacco, tuttavia, ha fatto “arrabbiare” qualche tifoso a fine gara: colpa di un avverbio utilizzato in modo improprio. Il Corriere dello Sport, infatti, fa notare come Milik sia stato “beccato” – o meglio, corretto – da diversi aficionados bianconeri dopo aver scritto questo post sui social: “Che emozione segnare nel derby e che gioia vincerlo! Questa sera Torino è bianconera”. E subito la replica, doverosa, dei tifosi: “Torino è sempre bianconera!”.