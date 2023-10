Zidane-Del Piero e lo Juventus back. Chiaro no? Adesso è UFFICIALE

Zidane-Del Piero e lo Juventus back, è tutto pronto per la grande festa di domani: c’è chi sogna un loro ritorno.

Quella di domani sarà una giornata davvero speciale per la Juventus. Una giornata che farà inevitabilmente vibrare i cuori di ogni tifoso bianconero.

Dieci ottobre, “doppio dieci”: un suggerimenti arriva anche dalla stessa data, forse scelta in maniera non del tutto casuale. Non sono state molte, infatti, le occasioni in cui due tra i più grandi numeri 10 della storia della Signora, Michel Platini ed Alex Del Piero, hanno calcato lo stesso palcoscenico. Lo faranno di nuovo domani, al Pala Alpitour di Torino, durante la festa “Together, a Black & White Show” che chiude le celebrazioni per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida del club. “Una serata in cui valori, emozioni, ricordi, orgoglio e senso di appartenenza verranno trasmessi e condivisi in un evento indimenticabile, il cui file rouge sarà la passione del popolo bianconero”, si legge sul sito ufficiale della Juventus. Ma “Le Roi” Michel e “Pinturicchio” non saranno i soli a prendervi parte. Parteciperanno, insieme a loro, anche tanti altri protagonisti delle ultime decadi.

Zidane-Del Piero e lo Juventus back, i due si ritroveranno alla festa per i 100 anni della proprietà Agnelli

Uno dei più attesi è certamente Zinedine Zidane, tra i più forti di sempre passati da Torino. Oggi “Zizou” è senza squadra dopo gli innumerevoli trionfi al timone del Real Madrid ed in tanti lo avrebbero voluto sulla panchina bianconera al posto di Max Allegri.

📣 Together, a Black & White Show

Una Festa Bianconera dedicata a tutti i tifosi della Juventus! ⚪⚫

Ti aspettiamo il 10 ottobre al PalaAlpitour di Torino 📍 — JuventusFC (@juventusfc) September 27, 2023

C’è chi sogna pure di rivedere all’opera l’accoppiata Zidane-Del Piero, due che in campo, a fine anni ’90, dispensavano magie. “Pinturicchio”, come il suo vecchio compagno di squadra, è stato accostato più volte alla Juventus ma per il momento il suo ritorno sembra lontano. Si era fatto il suo nome dopo il terremoto societario dello scorso novembre, che ha visto l’intero Consiglio d’amministrazione dimettersi in blocco, ma poi non se ne fece nulla. E chissà che domani, in occasione di una festa importante, non possa nascere una “nuova” Juventus. L’evento, lo ricordiamo, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport dalle 20:30.