Sancho alla Juventus: niente scuse, c’è il via libera

In Inghilterra lo vedono già in bianconero. E’ incredibile osservare quanto la vittoria nel derby abbia rilanciato le ambizioni juventine.

Se il CDA ha approvato un aumento di capitale, il derby ha procurato un aumento di entusiasmo. Sarà per via di una vittoria ottenuta senza i due attaccanti titolari o per aver visto una squadra che, pur con evidenti limiti, ha cercato ostinatamente, di vincere la partita.

Sarà perché negli ultimi minuti i tifosi della Juventus hanno compreso, ancora una volta, che Massimiliano Allegri ha un crack di 18 anni tra le mani, di nome Kenan Yildiz o semplicemente perché nel calcio, come nella vita, chiodo scaccia chiodo, e le brutte prestazioni vengono buttate via da una vittoria. La pausa per le nazionali non poteva scegliere momento migliore per arrivare. Almeno dal punto di vista della Juventus.

Tante novità, tutte importanti. Tutte meritevoli di attente valutazioni. E per quanto ci si sforzi di pensare ad altro, guardando la classifica, dopo otto giornate, ci si accorge che, nonostante tutte le critiche fin qui ricevute, la Juventus è a soli due punti da chi vincerà lo scudetto a spasso e a quattro punti dal Milan che la Juventus affronterà a San Siro sabato 22 ottobre, alla riresa del campionato, con inizio alle ore 20.45.

Per questo il pensiero va ostinatamente al mercato. A quel mercato che in estate è stato stradominato da chi adesso, ha soltanto due o quattro punti in più rispetto a chi il mercato non ha potuto praticamente farlo.

Giuntoli sta mordendo il freno. Berardi, Koopmeiners, Khéphren Thuram, sogni, suggestioni e poi il nome che non t’aspetti e la trattativa quasi impossibile che invece potrebbe materializzarsi. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra e ci parla di un gioiello del Manchester United: Jadon Sancho. L’attaccante classe 2000, dei Red Devils e della nazionale inglese, è ai ferri corti con il tecnico olandese, Erik ten Hag.

Come ci informa footballinsider247.com, ten Hag e Sancho hanno avuto un vivace scambio di battute dopo che il tecnico olandese ha criticato il livello di allenamento dell’attaccante del Manchester. Il tutto dopo una bruciante sconfitta dei Red Devils contro l’Arsenal, nel settembre scorso. E in questo turbolento contesto potrebbe inserirsi la Juventus.

E’ il Sun a riportare la notizia che la Juventus starebbe pensando a Sancho per il mercato di gennaio. Nella sessione invernale la Juventus sarebbe intenzionata a chiedere in prestito l’attaccante con parte dell’elevato ingaggio del calciatore pagato dal Manchester United. Un prestito che potrebbe poi portare al riscatto da parte della società bianconera nella successiva sessione di mercato estiva.