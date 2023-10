Baratro Juventus, indagine e sentenza immediate: adesso cambia tutto

By

L’indagine, adesso, potrebbe avere una sentenza immediata. Ecco cosa potrebbe succedere nel caso relativo alla questione.

Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, l’indagine condotta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) sul caso delle scommesse in cui è coinvolto il giovane calciatore Nicolò Fagioli non dovrebbe protrarsi per tempi eccessivamente lunghi.

Dopo una segnalazione presentata dai legali di Fagioli il 30 agosto, la FIGC ha aperto un fascicolo, che presumibilmente ha iniziato a essere esaminato nei primi giorni di settembre. La procura federale ha ora 60 giorni (salvo eventuali proroghe) per concludere l’indagine e pronunciare una sentenza sportiva.

Sentenza ‘immediata’ per il ‘caso’ Fagioli

Il caso riguarda il giovane talento del calcio italiano, Nicolò Fagioli, che gioca nella Juventus. Il calciatore è stato coinvolto in un’indagine sulle scommesse sportive, il che ha suscitato l’attenzione dei media e dei tifosi. L’indagine ha preso il via con la segnalazione dei legali di Fagioli alla FIGC, e da allora, il processo è stato in corso.

Le tempistiche della FIGC indicano che la procura federale ha a disposizione 60 giorni per condurre l’indagine e formulare una decisione. Questo significa che la sentenza sportiva relativa al caso Fagioli-scommesse potrebbe essere emessa entro il mese di novembre. Questo rappresenterebbe una conclusione relativamente rapida rispetto ad altre indagini simili nel mondo dello sport. Come sottolineano da ‘Sky Sport’. Il verdetto della FIGC avrà un impatto significativo sulla questione. Si tratta di un caso delicato che richiede un’approfondita analisi da parte delle autorità competenti. Gli appassionati di calcio, insieme a Fagioli stesso e alla Juventus, attendono con interesse l’esito dell’indagine.