Miraggio Juventus: il Barcellona lo prende già a gennaio

Miraggio Juventus, il giocatore ha già deciso la destinazione che porta direttamente in Spagna, al Barcellona. Ha dato il mandato all’agente

Forse non è in cima alla lista dei desideri di Giuntoli per il mercato di gennaio, ma un colpo a parametro zero, magari in prestito, di un giocatore che ha le qualità per fare la differenza, è sempre uno di quelli da tenere in considerazione. E su questo dubbi non ce ne stanno.

Però tra il dire e il fare ci sono di mezzo tante cose. Una su tutte, a quanto pare, la volontà del giocatore che avrebbe dato mandato al proprio agente di portarlo a gennaio al Barcellona. Anche perché di possibilità di giocare al momento non ce ne stanno a meno che non arrivi un clamoroso e inaspettato visto il tempo che è passato, passo indietro. Insomma, il futuro di Sancho, in uscita dal Manchester United dopo gli attriti con Ten Hag, sembra essere deciso.

Miraggio Juventus, Sancho in Spagna

C’è stato l’interesse sicuro del Borussia Dortmund per il giocatore con i gialloneri he sognavano un ritorno per almeno sei mesi, ma secondo Todofichajes l’interesse dei catalani alla ricerca di un elemento lì davanti avrebbero fatto cambiare idea allo stesso elemento offensivo dello United. Vuole i catalani, vuole andare a giocare in Spagna e avrebbe detto, come spiegato prima, al suo entourage di cercare in tutti i modi di trovare un accordo.

Insomma, destinazione scelta e miraggio Juventus. Così pare. Sancho, che forse non era uno in cima alla lista, avrebbe probabilmente fatto comodo ad Allegri. Ma il primo nome rimane Domenico Berardi: per lui Giuntoli potrebbe anche fare qualche follia.