“Panchinato” dall’allenatore: da 50 milioni il regalo per la Juventus

“Panchinato” dall’allenatore, litiga con il tecnico perché non lo fa giocare: già finito l’idillio con il suo nuovo club.

Finora ha giocato a malapena 142 minuti nelle prime otto giornate di Premier League. Non il minutaggio che si aspettava quando in estate è approdato, a parametro zero, al suo nuovo club. Stiamo parlando di Youri Tielemans, centrocampista belga dell’Aston Villa che in passato è stato più volte accostato ad alcuni club italiani, tra cui la Juventus.

L’ex Leicester era sbottato già a settembre, non appena si era accorto che Unai Emery, tecnico dei Villans, non lo considerava un titolare. “La situazione non è piacevole. Ho spiegato all’allenatore che ero venuto al Villa per giocare – aveva detto Tielemans dal ritiro della nazionale – In questo momento preferisce giocare con i due centrocampisti della scorsa stagione. Mi ha detto che presto ci sarà una serie di partite e avrò più tempo per giocare. So che questa risposta non mi porta da nessuna parte, ma cosa dovrei fare? Appena ne avrò l’opportunità, voglio coglierla. Finora ho giocato dall’inizio una volta in Conference League”. Sono passati oltre 30 giorni ma le cose non sono affatto cambiate. Ed il centrocampista cresciuto nell’Anderlecht appare sempre più spazientito.

“Panchinato” dall’allenatore, Tielemans è nuovamente sul mercato

Secondo il portale britannico Football Insider, tra lui ed Emery ci sarebbe stato un litigio vero e proprio negli ultimi giorni.

Douglas Luiz, Kamara e McGinn per il momento vengono davanti a lui nelle gerarchie e l’ex Foxes fatica ad accettarlo. Tielemans avrebbe anche rivelato ad alcuni suoi compagni la volontà di lasciare Birmingham e l’Aston Villa se dovesse continuare a giocare con il contagocce. Potrebbe rappresentare un’occasione per la Juventus, visto che a quanto pare i Villans hanno pretese più basse rispetto al Leicester, che non si sarebbe privato del giocatore per meno di 50 milioni di euro. Stando a quanto riporta Football Insider invece l’Aston Villa si accontenterebbe di 35 milioni di sterline. Un piccolo “sconto”, insomma.