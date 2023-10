Lega Serie A ammutolita: l’Arabia ha scelto la Juventus

Lega Serie A ammutolita, non si aspettavano l’assenza dei bianconeri: il guadagno potrebbe dunque essere minore.

Da quest’anno si cambia. La Lega Serie A ha deciso di emulare la Liga spagnola, ampliando il format della Supercoppa Italiana. Non più una partita secca ma una sorta di quadrangolare, in cui sono coinvolte, oltre alle vincitrici di Scudetto e Coppa Italia, anche la perdente della finale della coppa nazionale e la seconda classificata in campionato.

Insieme a Napoli e Inter, rispettivamente campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia, nell’edizione 2024 ci saranno anche Lazio e Fiorentina. La sede delle tre partite è Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Non è la prima volta che questo trofeo va in scena in terra saudita: lo scorso anno Inter e Milan si contesero la coppa allo stadio internazionale Re Fahd, la “casa” dell’Al-Nassr e dell’Al-Hilal, i due club sauditi che qualche mese a questa parte annoverano tra le proprie fila due campioni del calibri di Cristiano Ronaldo e Neymar. Ma la scelta della Lega di giocare la Supercoppa in Arabia ha fatto nuovamente discutere.

Serie A ammutolita, caos Supercoppa: volevano la Juve

Ad osteggiarla maggiormente è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che come al solito non ha usato mezzi termini.

“Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa – ha detto il patron del club azzurro all’università Luiss – Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori. Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico! Ho solo detto “ragionate” ma non c’è volontà di boicottaggio”. Una posizione che sembra condividere anche la Fiorentina, anche se i viola hanno immediatamente smentito le voci riguardo alla volontà di non partecipare alla competizione (e andare incontro ad un’eventuale penale). Secondo il quotidiano La Verità però ci sarebbero altri problemi. “L’Arabia Saudita è scontenta per l’assenza della Juventus dalla Supercoppa Italiana – scrive il giornale di Belpietro – I sauditi speravano nella presenza dei bianconeri per avere maggiore seguito. Inter a parte, le altre partecipanti (Napoli, Fiorentina, Lazio) non hanno lo stesso appeal ed il guadagno sarà minore”.