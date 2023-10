Clamoroso colpo di scena, tutto vero: Bernardeschi ritorna alla Juventus

Clamoroso colpo di scena, Bernardeschi potrebbe tornare alla Juventus. Il rientro dell’esterno offensivo sarebbe più di un’idea

E chi lo avrebbe mai detto che Federico Bernardeschi, campione d’Europa con la nazionale maggiore e adesso al Toronto, in Mls, un giorno sarebbe potuto tornare alla Juventus? Onestamente nessuno, ne siamo certi. Eppure i problemi che stanno colpendo i bianconeri in mezzo al campo, e la necessità di qualche elemento di qualità da inserire in rosa nei prossimi mesi, costringono Giuntoli a fare anche questo pensiero.

La notizia viene riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport che spiega come oltre Berardi, per gennaio, la Juve potrebbe pensare di riportare dentro la Continassa Federico Bernardeschi. I due hanno la stessa età (entrambi del 1994) e sicuramente prendere Federico sarebbe assai più semplice rispetto alle complicazioni che ci potrebbero essere dietro la trattativa con il capitano del Sassuolo. Sappiamo benissimo che con Carnevali non è semplice trattare. Insomma, un ritorno di fiamma clamoroso, uno di quelli che possono non stravolgere la stagione, ma sicuramente dare una mano ad Allegri. Sì, Bernardeschi di nuovo in bianconero, il calciomercato è realmente qualcosa di incredibile.