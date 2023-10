Corona svela tutto, non solo Fagioli: gli altri due calciatori “scommettitori”

Corona svela tutto, l’ex fotografo fa i nomi degli altri due noti calciatori che presto potrebbero essere indagati come il centrocampista bianconero.

E se avesse ragione anche stavolta? È tutto da vedere ma di certo c’è che Fabrizio Corona ritorna, a distanza di pochi mesi, a “terremotare” il mondo del calcio.

L’ex fotografo la scorsa estate fece il nome di Nicolò Fagioli, anticipando di fatto quello che è avvenuto ieri e cioè lo scandalo in cui è ufficialmente coinvolto il giovane centrocampista bianconero, indagato dalla Procura di Torino per gioco d’azzardo su piattaforme illegali. Fagioli – che nel frattempo si è autodenunciato, come hanno raccontato i suoi legali – non sarebbe il solo a nutrire una certa passione per le scommesse. Corona, infatti, oggi pomeriggio ha prima lanciato un’indiscrezione su altri due giocatori molto noti e poi è tornato a fare nomi, direttamente sul suo sito “Dillingernews”. Secondo lui i prossimi ad essere attenzionati dagli inquirenti per aver scommesso (anche) sulla loro squadra sarebbero Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente impegnati con la nazionale di Luciano Spalletti. Una notizia che in pochi minuti è finita sulle home page dei principali siti italiani. E non solo, visto che i due, da quest’anno, giocano entrambi in Inghilterra.

Corona svela tutto. “Scommettono anche Tonali e Zaniolo”

Zaniolo, secondo Corona, ai tempi della Roma avrebbe scommesso sulla partita della sua squadra mentre era seduto in panchina, durante un match di Coppa Italia.

“Fagioli non è l’unico in Serie A – aveva scritto Corona ieri – Io, nell’arco delle prossime settimane, attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina”. Nella prossima settimana dovrebbe fornire anche “le prove documentate con audio e nomi”. Intorno alle 16, come riporta la Gazzetta dello Sport, Corona attraverso una storia Instagram ha scritto: “È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in Questura a Milano”.