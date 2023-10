Bye bye Bremer, la Juventus ha programmato tutto: doppietta da 100 milioni

L’assalto del prossimo anno mette quasi con le spalle al muro la dirigenza della Juventus che non si può far trovare impreparata. Sfida all’Inter per l’erede di Bremer

Bremer è uno dei difensori più importanti non solo dentro la Juventus (qui è il più importante) ma di tutta la Serie A. Preciso, pulito, bravo nell’anticipo e che garantisce anche un certo numero di reti durante il campionato. Un giocatore completo, uno di quelli che fanno gola a tanti.

E un’offerta importante la prossima estate potrebbe arrivare a Giuntoli, soprattutto dalla Premier League, campionato al quale il brasiliano è stato accostato anche la scorsa estate. Davanti ad un’offerta di 50milioni di euro Bremer potrebbe pure partire. Un’offerta che sarebbe irrinunciabile, senza dubbio. E Giuntoli però non deve farsi trovare impreparato. Un dirigente come lui sa bene che tutto può succedere durante il mercato, e quindi potrebbe anticipare le mosse. E un obiettivo secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercatonews.com ci sarebbe già.

Bremer in Premier, Scalvini è l’erede

Un sfida all’Inter, praticamente, per prendere un altro nerazzurro che però gioca nell’Atalanta. Il nome è quello di Scalvini, uno dei giovani più promettenti del campionato italiano ormai titolare fisso nello scacchiere tattico di Gasperini. Cinquanta milioni sarebbero troppi, ovviamente, ma la richiesta dei bergamaschi non sarà più bassa di 30-35. Insomma, servono abbastanza soldi per prenderlo.

Però, se va via Bremer, uno importante deve arrivare per forza di cose e Scalvini sembra un uomo in grado di prendere le redini. Non sarà, se mai venisse messa in piedi, un’operazione facile. Ma si sa, da un poco di tempo nessuna è un’operazione facile.