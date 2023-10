Morata alla Juventus, mantengono la promessa: fugato ogni dubbio

Si è ribaltato completamente lo scenario in merito al futuro di Alvaro Morata: la decisione dell’Atletico Madrid

La stagione di Alvaro Morata è partita in maniera straordinaria e i numeri lo confermano: 7 gol complessivi, di cui 5 in 6 partite di Liga e 2 in 2 gare di Champions League.

Numeri da attaccante di livello superiore che confermano la straordinaria capacità dello spagnolo di vedere la porta con continuità. Tutti gol importanti, tra cui spicca la doppietta che ha regalato la vittoria all’Atletico nel derby contro il Real Madrid. Fino all’anno scorso Morata non era ben visto dal Cholo Simeone, tanto che il suo nome è stato al centro del mercato estivo. Tante squadre hanno provato a prenderlo: la Juventus lo ha sempre considerato come possibile ritorno, l’Inter si è concretamente avvicinata per sostituire Dzeko e Lukaku. Dopo l’arrivo di Thuram, il primo nome per completare il reparto era proprio quello di Morata ma alla fine i nerazzurri hanno preferito risparmiare, virando su Arnautovic. Anche il Milan lo ha inserito nella lista dei papali candidati, insieme ad altri profili come Taremi. L’Atletico Madrid ha sempre aperto alla cessione di Morata, pensando che non fosse quel centravanti in grado di garantire un numero considerevole di gol e di trascinare la squadra, ma adesso la situazione è decisamente cambiata.

Juventus, niente ritorno per Morata: l’Atletico non lo lascia andare

In questo inizio di stagione Alvaro Morata sta dimostrando non solo di essere un leader ma anche un goleador di primissimo livello, sia col proprio club che con la nazionale.

In una recente intervista, l’e ha rivelato che era vicino a lasciare l’Atlético Madrid durante l’estate. Alla fine ha optato per il rinnovo, a testimonianza della fiducia che il club e il suo allenatore, Diego Simeone, hanno in lui. Dopo il rinnovo fino al 2026, ha ulteriormente esteso fino al 2027, con un adeguamento contrattuale, rinunciando anche alle proposte dall’Arabia Saudita. Anche il rapporto con Simeone è cambiato e la squadra gli riconce un ruolo di primo piano. Adesso Morata è centrale nel progetto dei colchoneros e spera di vivere una stagione di alto livello. Come riportato da fichajes.net, l’Atletico vuole trattenerlo, respingendo le richieste che arriveranno, anche dalla Serie A. La Juventus rimane in prima fila per riportarlo in Italia, ma il club spagnolo è convinto di chiudere la porta alle offerte che si presenteranno.