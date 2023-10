Erede Allegri, fuori uno: è pronto a volare in Turchia

Va in Turchia: accordo quasi fatto e trattativa in chiusura. Altro che Juventus. Il tecnico prende un’altra via. Si attende, a quanto pare, solo l’ufficialità

Altro che Juventus. E altro che Napoli. Ma questo ai tifosi bianconeri importa poco. Quello che importa è invece il futuro della panchina dei bianconeri, adesso saldamente in mano a Massimiliano Allegri che però, quest’anno, almeno qualcosa deve vincere. Un allenatore, nonostante tutto quello che ha passato e come ha gestito le cose, non può rimanere per tre anni su una panchina come quella piemontese senza vincere nulla. Vabbè, si vedrà.

Di nomi come possibili successori ne sono usciti parecchi. Troppi. Da Zidane a Tuchel, prima che andasse al Bayern Monaco, passando per Flick e anche Igor Tudor. Un passato da calciatore in bianconero, vice allenatore sempre dentro la Continassa, poi al Verona e infine al Marsiglia. L’ex difensore croato è stato accostato in maniera importante alla panchina della Juventus. Ma niente, questo matrimonio non si dovrebbe fare secondo le notizie che arrivano al momento da germanijak.hr. E andiamo a vedere quali sono.

Tudor in Turchia, va al Besiktas

Tudor, secondo questa fonte, sarebbe ad un passo dalla panchina del Besiktas. I turchi sono alla ricerca di un nuovo allenatore – nelle ultime uscite ne hanno avuto uno ad interim – e quindi avrebbero contattato l’ex Marsiglia. E la trattativa sembra essere a buon punto. Anzi, più che a buon punto. Vicina alla chiusura.

E quindi? Quindi niente Juve per Tudor, pronto a tuffarsi in questa nuova avventura lontano dall’Italia in attesa poi chissà, magari un giorno, di ricevere la chiamata torinese per quello che sarebbe un cerco che si potrebbe chiudere prima o poi. Per il momento però, quello che sembrava potesse essere un sogno per lui – e anche per molti tifosi bianconeri – sembra destinato a rimanere tale.