Fulmine a ciel sereno Juventus: titolarissimo KO in Nazionale

Fulmine a ciel sereno Juventus, il titolarissimo, e capitano, ko in nazionale. Ecco quello che è successo nella notte

Non c’è niente da fare, nel momento in cui c’è la pausa per le nazionali qualcosa dentro la Juve succede sempre. Non solo cose di campo, che quelle si potrebbero anche giustificare, ma soprattutto fuori. Vabbè, altri discorsi. E questa volta, a differenza delle passate pause, è successa anche una cosa di campo visto che capitan Danilo, con la maglia del suo Brasile, è uscito dal campo nel primo tempo per un problema fisico.

Un infortunio muscolare per il capitano della Juventus che adesso verrà valutato dallo staff medico della nazionale verdeoro che, per inciso, ha pareggiato la terza partita dopo due vittorie nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un problema muscolare che mette a rischio Danilo per i prossimi impegni in campionato, soprattutto il prossimo, quello importantissimo in programma il 22 ottobre, contro il Milan a San Siro. Insomma, non c’è pace per Allegri. Mai.