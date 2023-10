Il pupillo di Allegri tradisce la Juventus: l’affare si chiude in un lampo

By

Il pupillo di Allegri tradisce la Juventus, il giocatore ha estimatori anche in Spagna: proposta allettante in arrivo.

In questi giorni a prendersi la scena sono le rappresentative nazionali, impegnate – almeno per quanto riguarda quelle affiliate alla Uefa – nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei. L’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo domani sera allo stadio San Nicola di Bari contro Malta.

Una partita da vincere a tutti i costi, visto che gli azzurri non sono ancora affatto sicuri di arrivare tra le prime due del girone. E garantirsi dunque la qualificazione diretta, senza dover passare dai pericolosi spareggi. Tra poco meno di un’ora, invece, tocca alla Francia di Didier Deschamps, che la qualificazione ce l’ha praticamente già in tasca, essendo una delle due squadre ancora a punteggio pieno. Les Bleus se la vedranno con l’Olanda di Ronald Koeman, già travolta 4-0 lo scorso marzo, in uno dei big match più succulenti. Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali: partirà dal 1′ anche Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus molto considerato anche dal selezionatore transalpino.

Il pupillo di Allegri tradisce la Juventus, Simeone vuole Rabiot

Rabiot è uno dei “pupilli”, se così possiamo definirlo, di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus stravede per l’ex Psg ed in estate ha fatto di tutto per farlo restare a Torino.

Dopo una breve trattativa Rabiot ha deciso di rinnovare per un solo anno, una formula che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. L’obiettivo del club bianconero è prolungare la durata del suo contratto ma sarò complicato soddisfare le pretese economiche del giocatore se, per esempio, non dovesse raggiungere la qualificazione alla Champions League a fine stagione. Nel frattempo, si allunga la “fila” delle pretendenti. Rabiot ha estimatori anche in Spagna, dove, secondo il portale Todofichajes.com, sarebbe sulle sue tracce l’Atletico Madrid di Diego Simeone, pronto a fargli una proposta allettante.