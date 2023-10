70 milioni di euro: la Juventus lo prende a prezzo di saldi

Possibili saldi in quel di Londra, adesso, potrebbe spuntare l’occasione in uscita dalla squadra inglese: i dettagli.

Il Chelsea si prepara a possibili partenze, e uno dei nomi che emergono con forza è Marc Cucurella, il talentuoso difensore catalano che è stato ingaggiato la scorsa estate per una cifra considerevole. Nonostante l’investimento di oltre 60 milioni di euro, Cucurella non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Mauricio Pochettino come scrivono dal ‘Daily Express’.

La sua breve permanenza al club londinese è stata segnata da un’opportunità limitata sul campo, e ora si trova in cerca di una nuova direzione nella sua carriera. Nonostante un costo di trasferimento notevole e un infortunio subito da Ben Chilwell, Marc Cucurella ha giocato solamente 360 minuti con il Chelsea. Questo ha lasciato il giovane difensore catalano in una situazione complicata, con poche opportunità di dimostrare il suo valore. La sua mancanza di minutaggio è diventata una fonte di frustrazione per un giocatore che sperava di fare la differenza in Premier League.

Cucurella è l’occasionissima dalla Premier League

La situazione attuale di Cucurella potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per i club interessati a un difensore talentuoso. Il suo passato al Getafe e le sue prestazioni in La Liga lo hanno reso una prospettiva interessante per molte squadre. Nonostante la delusione al Chelsea, il suo potenziale rimane inalterato. In precedenza, Cucurella era stato vicino a un prestito al Manchester United, ma l’operazione non si è concretizzata. Tuttavia, il giocatore catalano potrebbe ancora trovare una nuova casa altrove in cerca di un difensore talentuoso. Alcune squadre di alto profilo potrebbero essere interessate a sfruttare questa opportunità come, ad esempio, la Juventus.

Marc Cucurella è diventato un enigma per il Chelsea, un giocatore che, nonostante l’investimento significativo, non sembra rientrare nei piani dell’allenatore Mauricio Pochettino. Questo potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per le squadre interessate a un difensore talentuoso che ha dimostrato il suo valore in passato. Resta da vedere quale squadra si farà avanti per acquisire il giovane catalano e consentirgli di ritrovare la sua migliore forma sul campo.