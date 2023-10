Bremer depennato, Mr 45 milioni al posto suo: rivoluzione Juventus

In casa Juventus si inizia ovviamente a guardare al futuro e non potrebbe essere altrimenti viste le grandi ambizioni della società.

Passo dopo passo il club vuole riuscire a riportare la squadra di Allegri in cima alla classifica di serie A e magari trionfare nei prossimi anni anche in Europa. Una programmazione pluriennale è dunque fondamentale se si vorrebbe raggiungere grandi traguardi.

Nel mentre per la Juventus ci sono da affrontare diversi problemi ma la formazione bianconera sembra avere tutte le carte in regola per poter duellare con le altre concorrenti. Agguantare il quarto posto e l’obiettivo minimo stagionale ma i tifosi sperano che la squadra possa avere la possibilità anche di lottare per lo scudetto. Non sono dunque escludere delle novità di calciomercato nel prossimo mese di gennaio, quando riaprirà la finestra di trasferimenti invernali. Il direttore sportivo Giuntoli dovrà essere bravo a cogliere eventuali occasioni che si presenteranno.

Juventus, niente Bremer: il Real Madrid va su Antonio Silva

E’ logico però che le maggiori attenzioni sul mercato la Juventus le riserverà nella prossima estate. Quando bisognerà riuscire a trovare dei giocatori adatti alle idee di gioco del tecnico e in grado di aprire un nuovo ciclo all’ombra della Mole. Anche in difesa servono dei volti nuovi.

Uno dei giocatori che piace ai bianconeri è Antonio Silva, difensore centrale che da tempo si sta mettendo in luce con la maglia del Benfica. Il problema, come al solito, è la concorrenza, che è sempre più agguerrita. Perché anche il Real Madrid è interessato a lui. Gli spagnoli sembravano nei mesi scorsi aver posato gli occhi su Bremer, brasiliano proprio della Juve, ma ora i piani sarebbero cambiati e avrebbero intenzione di mettere sul piatto la cifra di 45 milioni di euro. Un affare dunque che sembra complicarsi, e parecchio, per i bianconeri.