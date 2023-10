Juventus, patteggiamento e squalifica lampo per Fagioli: ecco quanti mesi starà fuori

Juventus, il centrocampista bianconero molto probabilmente verrà sanzionato per la vicenda delle scommesse.

La chiamano già “scommessopoli”. Nome forse un po’ scontato per il nuovo scandalo che ha investito il calcio italiano e che potrebbe allargarsi nei prossimi giorni. L’ex fotografo Fabrizio Corona ha già svelato i nomi degli altri giocatori implicati nella vicenda scommesse oltre allo juventino Nicolò Fagioli: si tratta di Tonali, Zaniolo e Zalewski.

E, secondo le ultime dichiarazioni di Corona, si tratterebbe solo della punta dell’iceberg. La lista, infatti, sarebbe molto più lunga. La Juventus, intanto, è cosciente di quello che potrebbe accadere al suo giovane calciatore, il quale ha subito collaborato con gli inquirenti fornendo anche elementi molto utili per le indagini. Utili sia alla Procura di Torino, da cui è partita l’indagine, sia alla Procura federale, che si sta muovendo parallelamente. Poco dopo essere finito nel registro degli indagati, Fagioli si è autodenunciato. A svelarlo sono stati i suoi legali, rilasciando una prima dichiarazione ufficiale. Come hanno specificato nella nota, il centrocampista bianconero è “sereno” e disposto a collaborare.

Juventus, Momblano: “Squalifica di 6 mesi per Fagioli”

Ieri ha voluto fare delle precisazioni anche la stessa Juventus, attraverso un comunicato in cui, in sostanza, ha smentito le voci riguardo al fatto che il club fosse da tempo a conoscenza della situazione.

Nelle scorse ore è intervenuto anche il padre del ragazzo. “Molto di quello che leggo su di lui non è vero – ha detto a Repubblica – ma se provassi a spiegarlo adesso non mi ascolterebbe nessuno. Non lo vedo da domenica. Col senno di poi, posso dire che forse qualcosa lo turbava, ma non immaginavo niente del genere”. Ma cosa accadrà adesso a Fagioli? Quasi certamente andrà incontro ad una lunga squalifica, che potrebbe però essere ridotta per via dell’ipotesi patteggiamento. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, “la Juventus sa che Fagioli riceverà una squalifica. Patteggiamento che probabilmente verrà già incluso nel deferimento. Quello che circola a Torino è che Fagioli prenderà 6 mesi di squalifica“.