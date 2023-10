La Juventus lo riporta finalmente a casa: affare definitivo a cifra tonda

Per la Juventus questo è un weekend decisamente anomalo visto che non ci sono impegni di campionato da affrontare.

La serie A è ferma per via degli impegni delle rispettive nazionali, tra cui ovviamente anche l’Italia di Luciano Spalletti che questa sera affronterà Malta. Si sta parlando poco di calcio giocato in questi giorni viste le altre vicende accadute che ruotano attorno al mondo del pallone.

Ma la Juventus deve assolutamente rimanere concentrata sulle prossime sfide che dovrà affrontare. Fino alla fine dell’anno si dovranno perdere meno punti possibili, per cercare di rimanere aggrappati al gruppo delle squadre che si contenderanno lo scudetto e i piazzamenti utili per accedere alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo fondamentale per il club bianconero in virtù degli introiti che il torneo garantisce. Soldi con i quali si potrà poi pensare di fare un calciomercato importante nel corso della prossima estate per rinforzare la rosa.

Juventus, Morata resta l’obiettivo per l’attacco

Non ci sono dubbi sul fatto che la rosa bianconera abbia la necessità di essere arricchita in tutti i reparti. Al momento la priorità sembra essere la linea mediana, ma anche in difesa e in attacco si cercano delle alternative. Anche perché si spera nella prossima stagione di avere anche (molti) impegni europei.

“TodoFichajes” spiega come nella lista degli obiettivi della Juventus per rinforzare l’attacco continui ad esserci anche Alvaro Morata. Lo spagnolo ha rinnovato con l’Atletico Madrid fino al prossimo 2026, ma ciò non toglie interesse ai bianconeri. Del resto il calciatore a Torino è “di casa”, visti i suoi trascorsi, e sarebbe ben felice di tornare. Il prezzo? La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma di 20 milioni di euro. Cifra tonda. L’Atletico, dal canto suo, spera di ottenere qualcosa in più, magari legato a dei bonus.