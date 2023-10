Conferme dall’Inghilterra, colpaccio alla Kvara: Juventus stellare

In una domenica priva di appuntamenti in calendario per la Juventus c’è modo di iniziare a parlare di calciomercato.

Pianificare le mosse future è doveroso per ogni club che sogna in grande. Complice la mancata partecipazione alle coppe europee i bianconeri nell’ultima sessione di trasferimenti hanno dovuto pensare a cedere più che a comprare. Ottimo il lavoro di Giuntoli che ora è chiamato a portare a Torino volti nuovi nel 2024.

La concorrenza è sempre tanta, sia in Italia che all’estero. Ed è per questo motivo che bisogna muoversi con largo anticipo, a volte anche per non far lievitare i prezzi. Il ds della Juventus avrà già stilato una lista di potenziali obiettivi per rendere la squadra più forte. C’è bisogno di volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo per far sì che si possa creare un gruppo vincente.

Juventus, Sudakov tra gli obiettivi ma spunta l’Arsenal come rivale

La volontà del club è nota, è quella di puntare sempre più su giocatori giovani di talento che possano essere per anni le colonne portanti della Juventus. Ma su alcuni obiettivi la concorrenza è spietata e bisogna muoversi con largo anticipo, anche per non far alzare troppo il prezzo.

C’è ad esempio un giocatore che stuzzica parecchio la fantasia di Giuntoli, stiamo parlando di Sudakov. Classe 2002, è un centrocampista con chiara vocazione offensiva che tra l’altro in questi giorni si sta mettendo in luce con la maglia della sua nazionale, vale a dire l’Ucraina. Milita con lo Shakhtar Donetsk e il suo futuro sarà ovviamente in uno dei maggiori campionati europei. “TeamTalk” spiega come la Juve sia molto interessata al calciatore ma ci sono le big di Premier anche su di lui. Con l’Arsenal in testa, ma piace pure a City e al Brighton di De Zerbi.