Juventus, salta tutto: biglietto pronto per volare in Liga

Sfuma uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare il centrocampo: il big è conteso da due club spagnoli

Il caos del calcio scommesse sta sconvolgendo il calcio italiano e coinvolge anche diverse società di Serie A, tra cui la Juventus.

Il polverone è iniziato col caso Fagioli e ha avuto un effetto domino che ha scatenato susseguirsi di rivelazioni da parte di Fabrizio Corona su calciatori molto rilevanti legati al calcio scommesse. Dopo il centrocampista della Juventus è stato il turno di Zaniolo e Tonali e pare che anche Moise Kean possa essere coinvolto. Una situazione che certamente distoglie dalle vicende di campo e da quelle di mercato che, però, hanno una certa rilevanza. Se pur manchino ancora diversi mesi all’apertura della sessione invernale di calciomercato, il club bianconero sta già sondando il terreno per nuovi rinforzi. Le lacune principali si stanno evidenziando al centrocampo e con il caso Fagioli, che ha fatto seguito a quello di Pogba legato al doping, il reparto di Allegri è diventato decisamente povero di soluzioni. Giuntoli intende intervenire il prima possibile e ha messo nel mirino diversi nomi. Uno di questi, però, sembrerebbe vicino al trasferimento in Liga.

Juventus, Tielemans conteso da Real Sociedad e Atletico Madrid

Uno dei nomi che torna a circolare in chiave mercato è quello del centrocampista belga Youri Tielemans.

Il classe ’97 ex Leicester è stato accostato anche alla Juventus nei mesi passati, prima del trasferimento all’Aston Villa a giugno 2023. Dalla Spagna adesso rilanciano il suo nome, già in vista del mercato di gennaio. Nonostante si sia appena trasferito nel suo nuovo club, il ragazzo non sembra pienamente soddisfatto, a causa dello scarso minutaggio a disposizione fino a questo momento. Il 26enne ha avuto una partecipazione limitata in questa stagione, accumulando appena 515 minuti in 13 partite. L’Aston Villa lo ha prelevato a parametro zero in estate, sfruttando il contratto in scadenza con le Foxies. Fin ora, però, non è mai sceso in campo da titolare con il suo nuovo club e il malumore inizia a farsi sentire. Come sottolineato da fichajes.net, sulle tracce di Tielemans ci sarebbero due club spagnoli: si tratta di Atletico Madrid e Real Sociedad. Il belga sta pensando concretamente di cambiare aria e già a gennaio potrebbe essere il momento giusto per farlo. Dopo gli inizi all’Anderlecht, la parentesi al Monaco e gli anni in Premier League, questa sarebbe la prima volta per il centrocampista nel campionato spagnolo. Avendo, però, da poco firmato il nuovo contratto con il suo attuale club, l’Aston Villa non lo lascerà andare a condizioni troppo favorevoli. Difficile che possa andar via per meno di 20 milioni di euro.